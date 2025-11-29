Zwei Übernachtungen im Appartement des Mondi Resorts Oberstaufen gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Die weitläufige 4-Sterne-Anlage in Oberstaufen inmitten der Allgäuer Bilderbuchlandschaft bietet alles, was Familien für einen unbeschwerten Urlaub mit Babys und (Klein-)Kindern brauchen.
Das Mondi Resort Oberstaufen verfügt über neu gestaltete Familien-Appartements mit Küchenzeile und Babyausstattung. Im kinderfreundlichen Restaurant mit Frühstücksbüffet gibt es für den Nachwuchs eine eigene Speisekarte. Das Resort hat kostenfreies Babyschwimmen im Angebot und verfügt über ein neues Spielzimmer sowie einen 80 Quadratmeter großen Indoor-Spielplatz.
Familien fühlen sich wohl
Hier finden alle Generationen ihr Glück, denn im Gäste-Pass, den Mondi-Gäste zusätzlich zu den Resort-Leistungen beim Check-in erhalten, sind auch der Skipass und andere Attraktionen enthalten. Das alles macht den Urlaub mit Baby und/oder Kleinkind wunderbar planbar und ganz leicht.
Das Team des Resorts hat es sich zum Ziel gesetzt, Familien zu begeistern. Deswegen setzt man auf eine rundum freundliche Atmosphäre und auf durchdachte Angebote, die die ersten Urlaubstage junger Familien erleichtern. Ob Kinderwagenweg oder Familiensauna, Take-away-Möglichkeit oder Mini-Betreuung: Alles ist darauf ausgerichtet, dass sich Eltern, Großeltern und Kinder wohlfühlen und die gemeinsame Zeit rundum genießen können.
Tipp: Ab 4. Januar starten die Mondi-Babywochen, in denen junge Familien nicht nur sparen, sondern auch wunderbar abschalten können.
