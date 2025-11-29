Wir verlosen zwei Tageskarten für die Therme St. Kathrein in den Nockbergen. Jetzt mitmachen und gewinnen.

Umgeben von der glitzernden Winterlandschaft der Nockberge entfaltet die in Bad Kleinkirchheim ihre ganze Magie.

Schon beim Eintreten spüren die Besucher: Zeit darf langsamer werden. Das warme Thermalwasser umhüllt den Körper, der Alltag gleitet davon – und mit jedem Atemzug kehrt Ruhe ein.

Zwischen sanftem Dampf und klarer Bergluft entstehen Momente, die tief wirken: Schweben im wohltuenden 34 Grad warmen Thermalwasser, Entspannen in lichtdurchfluteten oder Staunen über das Spiel der Schneeflocken im Außenbecken. Familien genießen hier gemeinsame Wohlfühlmomente: Während die Kinder im , finden Erwachsene ihre Ruheorte.

Neue Event-Sauna ab Dezember

Ab Dezember wertet die Event-Sauna das Erlebnis in der Therme auf: modern, stimmungsvoll, mit Licht, Klang und besonderen Aufgüssen: Wärme wird zum sinnlichen Ereignis. Ob nach einem Tag auf der Piste, einem Spaziergang durch den Schnee oder zum Loslassen: In der Therme St. Kathrein verschmelzen Erholung, Geborgenheit und Lebensfreude zu einem Erlebnis, das nachklingt.