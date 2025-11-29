Wir verlosen zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer in einem Premier Inn Hotel Ihrer Wahl – inklusive Frühstücksbuffet.

So sieht es in einem Doppelzimmer mit komfortablen Betten aus.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer mit Frühstücksbuffet. Sie können Ihr Premier Inn Hotel aus rund 60 Hotels in deutschen Städten wählen (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 05.12., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Adventszeit in Dresden

Haben Sie den Advent schon mal in Dresden gefeiert? Mit einem ausgedehnten Bummel über den berühmten Striezelmarkt, den urkundlich ältesten deutsche Weihnachtsmarkt? Der findet auf dem Altmarkt statt, dem ältesten Platz Dresdens.

Lichterzauber über dem berühmten Dresdner Striezelmarkt – übernachten können Sie fußläufig im Premier Inn Hotel. © imago

Kulinarik und Tradition

Und dort gibt es vieles zu bestaunen und zu erschmecken, das sehr besonders ist: Holzschnitzereien aus dem Erzgebirge, Pulsnitzer Pfefferkuchen, die Pflaumentoffel (traditionelle Glücksbringer aus Backpflaumen) – und natürlich: den berühmten Dresdner Stollen.

Das Premier Inn entdecken

Wenn Ihnen das Lust macht auf eine adventliche Dresdenreise, machen Sie mit bei unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche. Denn diesmal können Sie zwei zu zweit in einem Hotel der traditionsreichen britischen Hotelmarke gewinnen. Deutschlandweit gibt es über 60 dieser Häuser in rund 30 Städten (Sie dürfen sich Ihren Zielort aussuchen).

Morgens gibt es in allen Premier Inn Hotels ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. © Premier Inn

davon liegen in Dresden, fußläufig zum Striezelmarkt. Auch am Neumarkt, wo die Frauenkirche liegt, kommen weihnachtliche Gefühle auf. Oft ist hier eine Weihnachtskantate oder ein Orgelwerk aus einer der nahen Kirchen zu hören.

Die Hotelbar im Premier Inn Dresden City Zentrum – hier können Sie den Abend ausklingen lassen. © Premier Inn

Ein winterlicher Kulturtipp

Übrigens: Falls Sie in der Vorweihnachtszeit nicht auf "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" verzichten wollen: Auf Schloss Moritzburg läuft gerade die gleichnamige Winterausstellung (bis 1. März). Der Original-Drehort für die Außenkulisse des berühmten TV-Märchens liegt nur eine halbe Autostunde von Dresden entfernt.