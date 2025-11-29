Zwei Nächte zu zweit in einem Premier Inn Hotel gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Adventszeit in Dresden
Haben Sie den Advent schon mal in Dresden gefeiert? Mit einem ausgedehnten Bummel über den berühmten Striezelmarkt, den urkundlich ältesten deutsche Weihnachtsmarkt? Der findet auf dem Altmarkt statt, dem ältesten Platz Dresdens.
Kulinarik und Tradition
Und dort gibt es vieles zu bestaunen und zu erschmecken, das sehr besonders ist: Holzschnitzereien aus dem Erzgebirge, Pulsnitzer Pfefferkuchen, die Pflaumentoffel (traditionelle Glücksbringer aus Backpflaumen) – und natürlich: den berühmten Dresdner Stollen.
Das Premier Inn entdecken
Wenn Ihnen das Lust macht auf eine adventliche Dresdenreise, machen Sie mit bei unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche. Denn diesmal können Sie zwei Übernachtungen zu zweit in einem Hotel der traditionsreichen britischen Hotelmarke Premier Inn gewinnen. Deutschlandweit gibt es über 60 dieser Häuser in rund 30 Städten (Sie dürfen sich Ihren Zielort aussuchen).
Zwei davon liegen in Dresden, fußläufig zum Striezelmarkt. Auch am Neumarkt, wo die Frauenkirche liegt, kommen weihnachtliche Gefühle auf. Oft ist hier eine Weihnachtskantate oder ein Orgelwerk aus einer der nahen Kirchen zu hören.
Ein winterlicher Kulturtipp
Übrigens: Falls Sie in der Vorweihnachtszeit nicht auf "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" verzichten wollen: Auf Schloss Moritzburg läuft gerade die gleichnamige Winterausstellung (bis 1. März). Der Original-Drehort für die Außenkulisse des berühmten TV-Märchens liegt nur eine halbe Autostunde von Dresden entfernt.
- Themen:
- Advent
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen