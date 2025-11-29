Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen in einem Chalet des Feriendorfs – inklusive Frühstück und Begrüßungsjause.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Das Feriendorf Holzleb´n in der verschneiten Kulisse des Großarltals ist gerade im Winter ein Sehnsuchtsort.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte für zwei Personen in einem Chalet des Feriendorfs – inklusive Frühstück und Begrüßungsjause. Gültigkeit: ein Jahr nach Verfügbarkeit (Der Gutschein ist nicht einlösbar in den Hauptferienzeiten Weihnachten/Silvester, Februar, Pfingsten, Juli, August). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 24.12., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Tiefweiß im Winter, sattgrün im Sommer: Das ist ein Naturparadies. Mittendrin: das .

Komfort im eigenen Chalet

Im Feriendorf stehen acht gemütliche Holzhäuschen mit einer Fläche von bis zu 175 Quadratmetern. Sie bieten mehrere Schlafzimmer, große Wohnbereiche und voll ausgestattete Küchen sowie Almfrühstück und Fondueabende. Hundebesitzer freuen sich über den eigenen Garten. Besonders beliebt, gerade im Winter: Jedes verfügt über einen privaten Spa mit Sauna, Dampfbad und Ruhebereich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Draußen wartet zudem eine große Badewanne, die je nach Jahreszeit zum Planschbecken oder Hotpot wird.

Ab ins Winterwunderland

Vom Feriendorf aus starten abwechslungsreiche Wanderungen und Touren. Für Kinder wird das Chaletdorf zum Abenteuer: Ziegen, Hasen, Ponys und ein erfreuen den Nachwuchs.

Das Feriendorf Holzleb´n in der verschneiten Kulisse des Großarltals ist gerade im Winter ein Sehnsuchtsort. © Cathrine Stukhard

Gleich dahinter liegt , ein Waldlehrpfad mit Abenteuerspielplatz und Ziel winterlicher Fackelwanderungen. Und wenn der erste Schnee fällt, beginnt die magische Zeit: Skifahren im Skigebiet und der gratis Kinderskilift samt Rodelhang direkt am Feriendorf machen den Winter perfekt.