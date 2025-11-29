AZ-Plus
Zwei Nächte zu zweit im Feriendorf Holzleb’n im Salzburger Land gewinnen

Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen in einem Chalet des Feriendorfs – inklusive Frühstück und Begrüßungsjause.
Das Feriendorf Holzleb´n in der verschneiten Kulisse des Großarltals ist gerade im Winter ein Sehnsuchtsort.
Das Feriendorf Holzleb´n in der verschneiten Kulisse des Großarltals ist gerade im Winter ein Sehnsuchtsort. © Cathrine Stukhard

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte für zwei Personen in einem Chalet des Feriendorfs – inklusive Frühstück und Begrüßungsjause. Gültigkeit: ein Jahr nach Verfügbarkeit (Der Gutschein ist nicht einlösbar in den Hauptferienzeiten Weihnachten/Silvester, Februar, Pfingsten, Juli, August).
    Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 24.12., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Tiefweiß im Winter, sattgrün im Sommer: Das Salzburger Großarltal ist ein Naturparadies. Mittendrin: das Feriendorf Holzleb’n.

Komfort im eigenen Chalet

Im Feriendorf stehen acht gemütliche Holzhäuschen mit einer Fläche von bis zu 175 Quadratmetern. Sie bieten mehrere Schlafzimmer, große Wohnbereiche und voll ausgestattete Küchen sowie Almfrühstück und Fondueabende. Hundebesitzer freuen sich über den eigenen Garten. Besonders beliebt, gerade im Winter: Jedes Chalet verfügt über einen privaten Spa mit Sauna, Dampfbad und Ruhebereich.

Draußen wartet zudem eine große Badewanne, die je nach Jahreszeit zum Planschbecken oder Hotpot wird.

Ab ins Winterwunderland

Vom Feriendorf aus starten abwechslungsreiche Wanderungen und Touren. Für Kinder wird das Chaletdorf zum Abenteuer: Ziegen, Hasen, Ponys und ein Streichelzoo erfreuen den Nachwuchs.

Das Feriendorf Holzleb´n in der verschneiten Kulisse des Großarltals ist gerade im Winter ein Sehnsuchtsort.
Gleich dahinter liegt "Woodis Welt", ein Waldlehrpfad mit Abenteuerspielplatz und Ziel winterlicher Fackelwanderungen. Und wenn der erste Schnee fällt, beginnt die magische Zeit: Skifahren im Skigebiet "Ski amadé" und der gratis Kinderskilift samt Rodelhang direkt am Feriendorf machen den Winter perfekt.

