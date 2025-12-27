Zwei Nächte in einem der Country Chalets gewinnen

Als Dankeschön für Ihre Treue verlosen wir zum Jahresende eine luxuriöse Auszeit – teilnehmen können alle Leserinnen und Leser der Abendzeitung. Nutzen Sie die Chance und gewinnen Sie zwei Nächte für zwei Personen in einem der exklusiven Country Chalets.

27. Dezember 2025 - 09:12 Uhr

Das Premium Chalet Steppenfuchs mit ganzjahresbeheizten Infinity-Pool und allem was das Herz begehrt.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte für zwei Personen inklusive Gourmetfrühstück in einem der Country Chalets. (Gültig 1 Jahr, auf Anfrage nach Verfügbarkeit, Anreise So. oder Mo.) Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen Die Teilnahme ist bis Samstag, 03.01., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Sie steht schon seit Stunden in der Küche, um das wohl feinste Private Dinner zu zaubern, das man seit Langem genossen hat. Er wirft unten im Hof gerade frische Holzscheitln in den Feuerkorb, an dem gestern noch das gesellige Wintergrillen stattgefunden hat. Als Gast der Moment, in dem man sich überlegt, ob man noch einmal die private Sauna anheizt oder doch die freistehende Badewanne einlässt. Es dämmert am goldenen Hügel.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Und damit versprühen Barbara und Andreas Reinischs exklusive Refugien – fünf Country-Chalets, ein Premium Chalet und ein Loft – diese ganz besonders gemütliche Stimmung. Liegt vielleicht an den farblich abgestimmten Christbäumen und der verzaubernden Weihnachtsbeleuchtung, die sich übers ganze Gelände zieht. Ja, wer sich zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel an diesen wunderbaren Ort zurückzieht, darf sich auf eine Auszeit voller goldener Momente freuen.

Auf Feiertage bei Freunden – ein glitzerndes Weihnachtsfest oder ein glamouröses Silvester. Und auf die südsteirische Winterruhe, kombiniert mit dem Luxus eines völlig ungestörten Chaleturlaubs. Auf der Wintertagesordnung: Massagen vor dem wohlig knisternden Kaminfeuer im eigenen Chalet. Schwimmen im beheizten Infinity-Pool mit Blick in die Weinberge.

Die großzügigen Luxus Country Chalets für je zwei bis sechs Personen überraschen mit unterschiedlich exquisiten architektonischen Interieur-Highlights. © Golden Hill

Eislaufen auf dem idyllischen Naturbadeteich oder Schneeschuhwandern durch die winterliche Mystik der Region. Eben all jene Dinge, die an kalten Tagen ein warmes Gefühl im Herzen hinterlassen. Die Gastgeber des kleinen Paradieses machen es höchstpersönlich möglich — ihre vielen hochkarätigen Auszeichnungen lassen den Sinn für perfekten Service schon erahnen.

Wintermagie, wohin man schaut

Doch nicht nur im Golden Hill, auch darüber hinaus wartet zur kalten Jahreszeit ganz viel Wintermagie: Immer wieder flackert warmes Licht inmitten der mystisch anmutenden Weinberge und frostdurchzogenen Wälder.

Jetzt mitmachen, gewinnen und entspannen! © Golden Hill

Kleine Christkindlmärkte legen eine zauberhafte Stimmung über die Region. Um das zu erleben, kann man bis ins nahe gelegene Graz fahre und sich am Schlossberg dem traditionellen "Aufsteirern"-Weihnachtsmarkt anschließen. Oder man zieht vom Chalet einfach in die Natur hinaus und verbindet die winterliche Genusswanderung mit frisch gebrannten Mandeln und glühendem Wein. In der südsteirischen Winterlandschaft wird aus jedem Tag ein Fest der Sinne — zwischen Stille, Licht und einem Hauch von Luxus.

Tipp: Luxusurlaub zur OFF SEASON

Während der OFF SEASON eröffnet sich im Golden Hill die Chance, den Luxusurlaub zu Kennenlern-Preisen zu genießen: 03.11.-18.12.25 und 12.01.-15.03.26 Preis pro Person/Nacht ab 305,- Euro inkl. Gourmet-Frühstück, Private Spa, Fitness und allen Inklusivleistungen.