Zwei Nächte in einem der Country Chalets gewinnen
Sie steht schon seit Stunden in der Küche, um das wohl feinste Private Dinner zu zaubern, das man seit Langem genossen hat. Er wirft unten im Hof gerade frische Holzscheitln in den Feuerkorb, an dem gestern noch das gesellige Wintergrillen stattgefunden hat. Als Gast der Moment, in dem man sich überlegt, ob man noch einmal die private Sauna anheizt oder doch die freistehende Badewanne einlässt. Es dämmert am goldenen Hügel.
Und damit versprühen Barbara und Andreas Reinischs exklusive Refugien – fünf Country-Chalets, ein Premium Chalet und ein Loft – diese ganz besonders gemütliche Stimmung. Liegt vielleicht an den farblich abgestimmten Christbäumen und der verzaubernden Weihnachtsbeleuchtung, die sich übers ganze Gelände zieht. Ja, wer sich zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel an diesen wunderbaren Ort zurückzieht, darf sich auf eine Auszeit voller goldener Momente freuen.
Auf Feiertage bei Freunden – ein glitzerndes Weihnachtsfest oder ein glamouröses Silvester. Und auf die südsteirische Winterruhe, kombiniert mit dem Luxus eines völlig ungestörten Chaleturlaubs. Auf der Wintertagesordnung: Massagen vor dem wohlig knisternden Kaminfeuer im eigenen Chalet. Schwimmen im beheizten Infinity-Pool mit Blick in die Weinberge.
Eislaufen auf dem idyllischen Naturbadeteich oder Schneeschuhwandern durch die winterliche Mystik der Region. Eben all jene Dinge, die an kalten Tagen ein warmes Gefühl im Herzen hinterlassen. Die Gastgeber des kleinen Paradieses machen es höchstpersönlich möglich — ihre vielen hochkarätigen Auszeichnungen lassen den Sinn für perfekten Service schon erahnen.
Wintermagie, wohin man schaut
Doch nicht nur im Golden Hill, auch darüber hinaus wartet zur kalten Jahreszeit ganz viel Wintermagie: Immer wieder flackert warmes Licht inmitten der mystisch anmutenden Weinberge und frostdurchzogenen Wälder.
Kleine Christkindlmärkte legen eine zauberhafte Stimmung über die Region. Um das zu erleben, kann man bis ins nahe gelegene Graz fahre und sich am Schlossberg dem traditionellen "Aufsteirern"-Weihnachtsmarkt anschließen. Oder man zieht vom Chalet einfach in die Natur hinaus und verbindet die winterliche Genusswanderung mit frisch gebrannten Mandeln und glühendem Wein. In der südsteirischen Winterlandschaft wird aus jedem Tag ein Fest der Sinne — zwischen Stille, Licht und einem Hauch von Luxus.
Tipp: Luxusurlaub zur OFF SEASON
Während der OFF SEASON eröffnet sich im Golden Hill die Chance, den Luxusurlaub zu Kennenlern-Preisen zu genießen: 03.11.-18.12.25 und 12.01.-15.03.26 Preis pro Person/Nacht ab 305,- Euro inkl. Gourmet-Frühstück, Private Spa, Fitness und allen Inklusivleistungen.
