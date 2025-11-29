AZ-Plus
Zwei Nächte im 4-Sterne-Yachthotel Chiemsee gewinnen

Erholung im Yachthotel Chiemsee – direkt am See mit traumhaftem Bergblick – und dazu die Chance, einen Gutschein für zwei Nächte für zwei Personen zu gewinnen.
Uferglück: Das Yachthotel Chiemsee bietet alles für eine winterliche Auszeit.
Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Übernachtungen zu zweit im Yachthotel Chiemsee. Der Gewinn ist innerhalb eines Jahres nach Bestätigung des Gewinns einzulösen.
    Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 24.12., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Das 4-Sterne-Hotel Yachthotel Chiemsee liegt direkt am Ufer des Sees und bietet seinen Gästen einen Ausblick auf die Herreninsel und das Bergpanorama.

Die familiäre Atmosphäre des Hotels sorgt dafür, dass sich Gäste willkommen fühlen. Aktivurlauber und Genießer kommen gleichermaßen auf ihre Kosten: Im Fitnessraum arbeitet man an der eigenen Form, und dieIndoor-Golfanlage (gegen Gebühr) bietet sportliche Abwechslung.

Natur und Wellness

Die bayerische Küche im Restaurant „Kitz“ und die levantinisch-mediterranen Spezialitäten im Restaurant „BLU“ setzen kulinarische Akzente. Bei einem reichhaltigen Frühstücksbuffet starten die Hotelgäste gestärkt in den Tag.

Die Lage am Chiemsee ermöglicht Ruhe, Natur und viele Freizeitmöglichkeiten. Der See eignet sich gut für Wanderungen. Die Region ist reich an Kultur, mit Schlössern, Burgen, Kirchen, Klöstern, Museen und bayerischem Brauchtum.

In der Nähe liegen sowohl das Schloss Herrenchiemsee (Teil des UNESCO-Welterbes) als auch die Fraueninsel.

Im Wellnessbereich entspannen Gäste in zwei Saunen, einer Salzlounge, einer Infrarotkabine sowie einem Heu-Dampfbad (gegen Gebühr). Der Indoorpool und der Outdoor-Whirlpool bieten wohltuende Erholung, während Massage- und Kosmetikbehandlungen (gegen Gebühr) das Wellnessangebot harmonisch ergänzen.

