Wir verlosen zwei Übernachtungen zu zweit im 4 Sterne Resort Tauern Spa Zell am See – Kaprun .

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Hier mitmachen un gewinnen

Die Abendzeitung verlost 2 x 2 Übernachtungen im Tauern Spa Zell am See. Der Gewinn ist bis zu einem Jahr nach Ausstellungsdatum gültig. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 24.12., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Mitten im Salzburger Land entspannen die Gäste im mit einem Traumblick auf das Kitzsteinhorn. An 365 Tagen im Jahr verspricht das Resort ein individuelles Urlaubserlebnis.

Wellness & Wohlfühlmomente auf höchstem Niveau

Auf mehr als 20 000 Quadratmetern bietet die SPA - und ein erstklassiges Wellnesserlebnis. Die Urlauber genießen in dem Hotel Panorama Spa Bereichen unvergessliche Wellnessmomente. Im Alpin Vital SPA & Kosmetik lassen sich die Gäste bei Massage- und Beautytreatments richtig verwöhnen.

Die unterschiedlichen Restaurants und Bars sowie das mit zwei Hauben prämierte Lokal „FinESSEN“ garantieren kulinarische Highlights von früh bis spät. Die Indoor-Feuerstelle bietet alles rund um Tourenplanung, Verleih von sportlichem Equipment sowie umfassende Beratung.