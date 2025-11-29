Zwei Nächte im 4 Sterne Resort Tauern Spa Zell am See gewinnen
Hier mitmachen un gewinnen
Mitten im Salzburger Land entspannen die Gäste im4 Sterne Resort TAUERN SPA Zell am See – Kaprun mit einem Traumblick auf das Kitzsteinhorn. An 365 Tagen im Jahr verspricht das Resort ein individuelles Urlaubserlebnis.
Wellness & Wohlfühlmomente auf höchstem Niveau
Auf mehr als 20 000 Quadratmetern bietet die SPA Wasser- und Saunaweltein erstklassiges Wellnesserlebnis. Die Urlauber genießen in dem Hotel Panorama Spa Bereichen unvergessliche Wellnessmomente. Im Alpin Vital SPA & Kosmetik lassen sich die Gäste bei Massage- und Beautytreatments richtig verwöhnen.
Die unterschiedlichen Restaurants und Bars sowie das mit zwei Hauben prämierte Lokal „FinESSEN“ garantieren kulinarische Highlights von früh bis spät. Die Indoor-Feuerstelle bietet alles rund um Tourenplanung, Verleih von sportlichem Equipment sowie umfassende Beratung.
