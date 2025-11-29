AZ-Plus
Anzeige

Zwei Nächte im 4 Sterne Resort Tauern Spa Zell am See gewinnen

Wir verlosen zwei Übernachtungen zu zweit im 4 Sterne Resort Tauern Spa Zell am See – Kaprun .
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Unvergessliche Winter-Wellnessmomente mit exklusivem Gletscherblick sind garantiert.
Unvergessliche Winter-Wellnessmomente mit exklusivem Gletscherblick sind garantiert. © TAUERN SPA Zell am See – Kaprun

Hier mitmachen un gewinnen

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Zwei Nächte zu zweit im Tauern Spa in Zell am See gewinnen

Die Abendzeitung verlost 2 x 2 Übernachtungen im Tauern Spa Zell am See. Der Gewinn ist bis zu einem Jahr nach Ausstellungsdatum gültig.
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

Jetzt für 1 Euro testen
und am Gewinnspiel teilnehmen

Bereits Abonnent?
Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen!

    Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 24.12., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Mitten im Salzburger Land entspannen die Gäste im4 Sterne Resort TAUERN SPA Zell am See – Kaprun mit einem Traumblick auf das Kitzsteinhorn. An 365 Tagen im Jahr verspricht das Resort ein individuelles Urlaubserlebnis.

Wellness & Wohlfühlmomente auf höchstem Niveau

Auf mehr als 20 000 Quadratmetern bietet die SPA Wasser- und Saunaweltein erstklassiges Wellnesserlebnis. Die Urlauber genießen in dem Hotel Panorama Spa Bereichen unvergessliche Wellnessmomente. Im Alpin Vital SPA & Kosmetik lassen sich die Gäste bei Massage- und Beautytreatments richtig verwöhnen.

Die unterschiedlichen Restaurants und Bars sowie das mit zwei Hauben prämierte Lokal „FinESSEN“ garantieren kulinarische Highlights von früh bis spät. Die Indoor-Feuerstelle bietet alles rund um Tourenplanung, Verleih von sportlichem Equipment sowie umfassende Beratung.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.