Wellness-Kurztrip für zwei im Vital Hotel an der Therme Bad Windsheim gewinnen
Winterzeit ist Wohlfühlzeit im Vital Hotel an der Therme in Bad Windsheim. Direkt neben der Franken-Therme gelegen, bietet das 4 Sterne Superior-Hotel garni das passende Umfeld für eine wohltuende und wärmende Auszeit vom kalten Wetter.
Wohnen und Wohlfühlen
Warme Naturtöne sowie eine harmonische Einrichtung mit hellem Holz und Panoramafenstern schaffen in den 87 Zimmern eine behagliche Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die Gäste spüren die Liebe zum Detail.
Extras wie die Kissenbar, aus der sich Besucher ihr Wohlfühl-Kissen aussuchen dürfen, erhöhen den Komfort.
Therme und Wellness
Über den ebenerdigen und beheizten Panorama-Bademantelgang gelangen die Besucher vom Hotel aus direkt in die Bade- und Wellnesslandschaft der Franken-Therme (gegen Aufpreis). Dort genießen sie den Auftrieb und die Leichtigkeit im Thermalwasser und treiben im Salzsee beinahe schwerelos dahin. Verwöhngarantie geben die Spa-Anwendungen. In der großzügigen Saunalandschaft schalten die Besucher ab.
Kulinarische Freuden
Beim regionalen Frühstücksbüffet des Hotels kommen vielfältige Köstlichkeiten auf den Tisch. Der "Kaffeeklatsch" am Nachmittag überzeugt mit hausgemachten Kuchen und Torten. Abends bietet die im Chalet-Stil gestaltete Hotelbar eine feine Auswahl an fränkischen Weinen und lokalen Bierspezialitäten. Im Winter findet dort mittwochs und samstags der Käsefondue-Abend statt.
Im Februar feiert das Vital Hotel an der Therme seinen zehnten Geburtstag. Deshalb haben sich die Verantwortlichen das ganze Jahr über exklusive Veranstaltungen, attraktive Angebote und besondere Bonuszugaben überlegt.
