AZ-Plus
Anzeige

Wellness-Kurztrip für zwei im Vital Hotel an der Therme Bad Windsheim gewinnen

Wir verlosen drei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer "Superior" – inklusive Frühstück und je einer Tageskarte für die Franken-Therme Bad Windsheim mit Hochsole-Bereich und Saunalandschaft.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Vital Hotel – inklusive Frühstück, Panorama-Bademantelgang zur Franken-Therme und Nutzung der Saunalandschaft.
Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Vital Hotel – inklusive Frühstück, Panorama-Bademantelgang zur Franken-Therme und Nutzung der Saunalandschaft. © Studio Waldeck

Hier mitmachen und gewinnen

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Vital Hotel an an der Therme Bad Windsheim

Die Abendzeitung verlost drei Übernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer ''Superior'' mit Eck-Badewanne für zwei Personen sowie je eine Tageskarte für die Franken-Therme Bad Windsheim inklusive Hochsole-Bereich und Sauna-Landschaft.
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

Jetzt für 1 Euro testen
und am Gewinnspiel teilnehmen

Bereits Abonnent?
Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen!

    Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 24.12., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Winterzeit ist Wohlfühlzeit im Vital Hotel an der Therme in Bad Windsheim. Direkt neben der Franken-Therme gelegen, bietet das 4 Sterne Superior-Hotel garni das passende Umfeld für eine wohltuende und wärmende Auszeit vom kalten Wetter.

Wohnen und Wohlfühlen

Warme Naturtöne sowie eine harmonische Einrichtung mit hellem Holz und Panoramafenstern schaffen in den 87 Zimmern eine behagliche Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die Gäste spüren die Liebe zum Detail. 

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Extras wie die Kissenbar, aus der sich Besucher ihr Wohlfühl-Kissen aussuchen dürfen, erhöhen den Komfort.

Therme und Wellness

Über den ebenerdigen und beheizten Panorama-Bademantelgang gelangen die Besucher vom Hotel aus direkt in die Bade- und Wellnesslandschaft der Franken-Therme (gegen Aufpreis). Dort genießen sie den Auftrieb und die Leichtigkeit im Thermalwasser und treiben im Salzsee beinahe schwerelos dahin. Verwöhngarantie geben die Spa-Anwendungen. In der großzügigen Saunalandschaft schalten die Besucher ab.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kulinarische Freuden

Beim regionalen Frühstücksbüffet des Hotels kommen vielfältige Köstlichkeiten auf den Tisch. Der "Kaffeeklatsch" am Nachmittag überzeugt mit hausgemachten Kuchen und Torten. Abends bietet die im Chalet-Stil gestaltete Hotelbar eine feine Auswahl an fränkischen Weinen und lokalen Bierspezialitäten. Im Winter findet dort mittwochs und samstags der Käsefondue-Abend statt.

Im Februar feiert das Vital Hotel an der Therme seinen zehnten Geburtstag. Deshalb haben sich die Verantwortlichen das ganze Jahr über exklusive Veranstaltungen, attraktive Angebote und besondere Bonuszugaben überlegt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.