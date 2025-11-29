Wellness-Kurztrip für zwei im Vital Hotel an der Therme Bad Windsheim gewinnen

Wir verlosen drei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer "Superior" – inklusive Frühstück und je einer Tageskarte für die Franken-Therme Bad Windsheim mit Hochsole-Bereich und Saunalandschaft.

Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Vital Hotel – inklusive Frühstück, Panorama-Bademantelgang zur Franken-Therme und Nutzung der Saunalandschaft.

Winterzeit ist Wohlfühlzeit im an der Therme in Bad Windsheim. Direkt neben der gelegen, bietet das 4 Sterne Superior-Hotel garni das passende Umfeld für eine wohltuende und wärmende Auszeit vom kalten Wetter.

Wohnen und Wohlfühlen

Warme Naturtöne sowie eine harmonische Einrichtung mit hellem Holz und Panoramafenstern schaffen in den eine behagliche Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die Gäste spüren die Liebe zum Detail.

Extras wie die Kissenbar, aus der sich Besucher ihr Wohlfühl-Kissen aussuchen dürfen, erhöhen den Komfort.

Therme und Wellness

Über den ebenerdigen und beheizten gelangen die Besucher vom Hotel aus direkt in die Bade- und Wellnesslandschaft der Franken-Therme (gegen Aufpreis). Dort genießen sie den Auftrieb und die Leichtigkeit im und treiben im beinahe schwerelos dahin. Verwöhngarantie geben die Spa-Anwendungen. In der großzügigen Saunalandschaft schalten die Besucher ab.

Kulinarische Freuden

Beim regionalen des Hotels kommen vielfältige Köstlichkeiten auf den Tisch. Der am Nachmittag überzeugt mit hausgemachten Kuchen und Torten. Abends bietet die im Chalet-Stil gestaltete Hotelbar eine feine Auswahl an fränkischen Weinen und lokalen Bierspezialitäten. Im Winter findet dort mittwochs und samstags der Käsefondue-Abend statt.

Im Februar feiert das Vital Hotel an der Therme seinen zehnten Geburtstag. Deshalb haben sich die Verantwortlichen das ganze Jahr über exklusive Veranstaltungen, attraktive Angebote und besondere Bonuszugaben überlegt.