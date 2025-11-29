Wellness-Auszeit für zwei im Impuls Hotel Tirol gewinnen

Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen im neuen Doppelzimmer "Balance" – inklusive 3/4-Pension, Nutzung von Spa und Thermen sowie einer Entspannungsmassage pro Person.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Das Impuls Hotel Tirol ist eingebettet in die Ruhe der Gasteiner Bergwelt.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Übernachtungen für zwei Personen im neuen Doppelzimmer Balance inklusive 3/4-Pension, Benutzung von Spa und Thermen sowie einer Entspannungsmassage pro Person im Wert von 892 Euro. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 24.12., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Auszeit im Gasteinertal

Am Ortsrand von Bad Hofgastein, eingebettet in die Stille der Berge, lädt das zu einer Auszeit voller Naturverbundenheit und Wohlgefühl ein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Raum für Achtsamkeit

Das Hotel ist ein Refugium, das Energie, Achtsamkeit und Kreativität vereint. Das Konzept beschreibt das Hotel als Ort ganzheitlicher Entspannung. Yoga, Meditation, bewusste Ernährung, Bewegung in der Natur sowie im heilsamen Höhenklima des stehen im Mittelpunkt der gesunden Auszeiten.

Modernes Design

Ab Dezember präsentiert sich das von Bibiana und Christoph Weiermayer geführte Hotel zudem in einem neuen, stilvollen Erscheinungsbild: erhalten ein frisches Design, und die beliebte Hotelbar wird vollständig neugestaltet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Erholen und kreativ sein

Besonders ist die Verbindung aus und Kreativität. Auf über 500 Quadratmetern Wellnessfläche können Gäste entspannen. Es gibt Innen- und Außenbecken mit dem heilsamen Gasteiner sowie eine große Saunalandschaft mit Finnischer Sauna, Bio-Sauna, Infrarotkabine und Soledampfbad.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zusätzlich werden ganzheitliche Gesundheitsangebote wie Ayurveda, und Meditation angeboten. Auch kreatives Arbeiten im eigenen Atelier, Eisbaden und Digital Detox gehören zum Programm.

Natur und Rückzug

Die ruhige Lage am Ortsrand macht das Hotel zum perfekten Ausgangspunkt für Wanderungen im Sommer und unbeschwerte im Winter und lässt gleichzeitig ausreichend Rückzugsmöglichkeiten für wertvolle Auszeiten.