Zwei Übernachtungen im Appartement des Mondi Resorts Oberstaufen gewinnen

Wir verlosen zwei Übernachtungen für eine bis zu vierköpfige Familie in einem Appartement des Mondi Resort Oberstaufen – inklusive Frühstück.

Die Bergwelt des Allgäus ist die perfekte Kulisse für den Urlaub.

Die Abendzeitung verlost zwei Übernachtungen für eine bis zu vierköpfige Familie in einem Appartement des Mondi Resort Oberstaufen – inklusive Frühstück. Der Gäste-Pass "Oberstaufen Plus" ist zusätzlich zu den Resort-Leistungen im Gewinn inbegriffen. Der Gutschein gilt ein Jahr und kann je nach Verfügbarkeit eingelöst werden. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

Die weitläufige 4-Sterne-Anlage in Oberstaufen inmitten der Allgäuer Bilderbuchlandschaft bietet alles, was Familien für einen unbeschwerten Urlaub mit Babys und (Klein-)Kindern brauchen.

Das Mondi Resort Oberstaufen verfügt über neu gestaltete Familien-Appartements mit Küchenzeile und Babyausstattung. Im kinderfreundlichen gibt es für den Nachwuchs eine eigene Speisekarte. Das Resort hat kostenfreies Babyschwimmen im Angebot und verfügt über ein neues Spielzimmer sowie einen 80 Quadratmeter großen Indoor-Spielplatz.

Familien fühlen sich wohl

Hier finden alle Generationen ihr Glück, denn im Gäste-Pass, den Mondi-Gäste zusätzlich zu den Resort-Leistungen beim Check-in erhalten, sind auch der enthalten. Das alles macht den wunderbar planbar und ganz leicht.

Das Mondi Resort Oberstraufen hat seine Familien-Appartements neu gestaltet. © Mondi Resort Oberstaufen

Das Team des Resorts hat es sich zum Ziel gesetzt, Familien zu begeistern. Deswegen setzt man auf eine rundum freundliche Atmosphäre und auf durchdachte Angebote, die die ersten Urlaubstage junger Familien erleichtern. Ob Kinderwagenweg oder Familiensauna, Take-away-Möglichkeit oder Mini-Betreuung: Alles ist darauf ausgerichtet, dass sich Eltern, Großeltern und Kinder wohlfühlen und die gemeinsame Zeit rundum genießen können.

Tipp: Ab 4. Januar starten die Mondi-Babywochen, in denen junge Familien nicht nur sparen, sondern auch wunderbar abschalten können.