Zwei Tageskarten für die Therme St. Kathrein gewinnen

Wir verlosen zwei Tageskarten für die Therme St. Kathrein in den Nockbergen. Jetzt mitmachen und gewinnen.
In der Therme St. Kathrein finden Erwachsene Oasen der Ruhe.
In der Therme St. Kathrein finden Erwachsene Oasen der Ruhe.

Die Abendzeitung verlost 7 x 2 Tickets für die Therme St. Kathrein im Wert von je 45 Euro.
    Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 24.12., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Umgeben von der glitzernden Winterlandschaft der Nockberge entfaltet die Therme St. Kathrein in Bad Kleinkirchheim ihre ganze Magie.

Schon beim Eintreten spüren die Besucher: Zeit darf langsamer werden. Das warme Thermalwasser umhüllt den Körper, der Alltag gleitet davon – und mit jedem Atemzug kehrt Ruhe ein.

Zwischen sanftem Dampf und klarer Bergluft entstehen Momente, die tief wirken: Schweben im wohltuenden 34 Grad warmen Thermalwasser, Entspannen in lichtdurchfluteten Ruheoasen oder Staunen über das Spiel der Schneeflocken im Außenbecken. Familien genießen hier gemeinsame Wohlfühlmomente: Während die Kinder imWasser toben, finden Erwachsene ihre Ruheorte.

Der Nachwuchs vergnügt sich auf den Wasserrutschen.
Der Nachwuchs vergnügt sich auf den Wasserrutschen.

Neue Event-Sauna ab Dezember

Ab Dezember wertet die Event-Sauna das Erlebnis in der Therme auf: modern, stimmungsvoll, mit Licht, Klang und besonderen Aufgüssen: Wärme wird zum sinnlichen Ereignis. Ob nach einem Tag auf der Piste, einem Spaziergang durch den Schnee oder zum Loslassen: In der Therme St. Kathrein verschmelzen Erholung, Geborgenheit und Lebensfreude zu einem Erlebnis, das nachklingt.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.