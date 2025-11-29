Zwei Nächte zu zweit im Feriendorf Holzleb’n im Salzburger Land gewinnen
Tiefweiß im Winter, sattgrün im Sommer: Das Salzburger Großarltal ist ein Naturparadies. Mittendrin: das Feriendorf Holzleb’n.
Komfort im eigenen Chalet
Im Feriendorf stehen acht gemütliche Holzhäuschen mit einer Fläche von bis zu 175 Quadratmetern. Sie bieten mehrere Schlafzimmer, große Wohnbereiche und voll ausgestattete Küchen sowie Almfrühstück und Fondueabende. Hundebesitzer freuen sich über den eigenen Garten. Besonders beliebt, gerade im Winter: Jedes Chalet verfügt über einen privaten Spa mit Sauna, Dampfbad und Ruhebereich.
Draußen wartet zudem eine große Badewanne, die je nach Jahreszeit zum Planschbecken oder Hotpot wird.
Ab ins Winterwunderland
Vom Feriendorf aus starten abwechslungsreiche Wanderungen und Touren. Für Kinder wird das Chaletdorf zum Abenteuer: Ziegen, Hasen, Ponys und ein Streichelzoo erfreuen den Nachwuchs.
Gleich dahinter liegt "Woodis Welt", ein Waldlehrpfad mit Abenteuerspielplatz und Ziel winterlicher Fackelwanderungen. Und wenn der erste Schnee fällt, beginnt die magische Zeit: Skifahren im Skigebiet "Ski amadé" und der gratis Kinderskilift samt Rodelhang direkt am Feriendorf machen den Winter perfekt.
