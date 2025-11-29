Zwei Nächte im Genusshotel Almrausch in den Kärntner Nockbergen gewinnen
Egal ob Sommer oder Winter – das vier Sterne Genusshotel Almrausch in Bad Kleinkirchheim ist das ganze Jahr über ein empfehlenswertes Reiseziel.
Ganzjähriges Urlaubserlebnis in den Kärntner Nockbergen
Im Winter genießen die Hotelgäste den direkten Zugang zum Skigebiet Bad Kleinkirchheim. Am sonnenverwöhnten Südbalkon der Alpen verfügt das Skigebiet über 103 Pistenkilometer und 24 Liftanlagen.
Im Sommer ist das Hotel ein toller Ausgangspunkt für Wanderungen oder Mountainbike-Touren in den Nockbergen. Im Hotel genießen die Gäste die kulinarischen Highlights der Almrausch-Verwöhnpension und entspannen in der Wellness-Oase mit traumhaftem Ausblick, beheiztem Außenpool und Saunalandschaft. Die Gastfreundschaft und die vielen Vorzüge des Hotels machen den Aufenthalt zu einem Erlebnis mit bleibenden Eindrücken.
