Das 4-Sterne-Hotel Yachthotel Chiemsee liegt direkt am Ufer des Sees und bietet seinen Gästen einen Ausblick auf die Herreninsel und das Bergpanorama.
Die familiäre Atmosphäre des Hotels sorgt dafür, dass sich Gäste willkommen fühlen. Aktivurlauber und Genießer kommen gleichermaßen auf ihre Kosten: Im Fitnessraum arbeitet man an der eigenen Form, und dieIndoor-Golfanlage (gegen Gebühr) bietet sportliche Abwechslung.
Natur und Wellness
Die bayerische Küche im Restaurant „Kitz“ und die levantinisch-mediterranen Spezialitäten im Restaurant „BLU“ setzen kulinarische Akzente. Bei einem reichhaltigen Frühstücksbuffet starten die Hotelgäste gestärkt in den Tag.
Die Lage am Chiemsee ermöglicht Ruhe, Natur und viele Freizeitmöglichkeiten. Der See eignet sich gut für Wanderungen. Die Region ist reich an Kultur, mit Schlössern, Burgen, Kirchen, Klöstern, Museen und bayerischem Brauchtum.
In der Nähe liegen sowohl das Schloss Herrenchiemsee (Teil des UNESCO-Welterbes) als auch die Fraueninsel.
Im Wellnessbereich entspannen Gäste in zwei Saunen, einer Salzlounge, einer Infrarotkabine sowie einem Heu-Dampfbad (gegen Gebühr). Der Indoorpool und der Outdoor-Whirlpool bieten wohltuende Erholung, während Massage- und Kosmetikbehandlungen (gegen Gebühr) das Wellnessangebot harmonisch ergänzen.
