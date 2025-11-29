AZ-Plus
Wellness-Auszeit für zwei im Impuls Hotel Tirol gewinnen

Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen im neuen Doppelzimmer "Balance" – inklusive 3/4-Pension, Nutzung von Spa und Thermen sowie einer Entspannungsmassage pro Person.
Das Impuls Hotel Tirol ist eingebettet in die Ruhe der Gasteiner Bergwelt.
Das Impuls Hotel Tirol ist eingebettet in die Ruhe der Gasteiner Bergwelt.

Die Abendzeitung verlost zwei Übernachtungen für zwei Personen im neuen Doppelzimmer Balance inklusive 3/4-Pension, Benutzung von Spa und Thermen sowie einer Entspannungsmassage pro Person im Wert von 892 Euro.
Auszeit im Gasteinertal

Am Ortsrand von Bad Hofgastein, eingebettet in die Stille der Berge, lädt das "Impuls Hotel Tirol 4*Superior Bad Hofgastein & Salzburg" zu einer Auszeit voller Naturverbundenheit und Wohlgefühl ein.

Raum für Achtsamkeit

Das Hotel ist ein Refugium, das Energie, Achtsamkeit und Kreativität vereint. Das Konzept beschreibt das Hotel als Ort ganzheitlicher Entspannung. Yoga, Meditation, bewusste Ernährung, Bewegung in der Natur sowie im heilsamen Höhenklima des Gasteinertals stehen im Mittelpunkt der gesunden Auszeiten.

Modernes Design

Ab Dezember präsentiert sich das von Bibiana und Christoph Weiermayer geführte Hotel zudem in einem neuen, stilvollen Erscheinungsbild: 22 Zimmer erhalten ein frisches Design, und die beliebte Hotelbar wird vollständig neugestaltet.

Erholen und kreativ sein

Besonders ist die Verbindung aus Wellness und Kreativität. Auf über 500 Quadratmetern Wellnessfläche können Gäste entspannen. Es gibt Innen- und Außenbecken mit dem heilsamen Gasteiner Thermalwasser sowie eine große Saunalandschaft mit Finnischer Sauna, Bio-Sauna, Infrarotkabine und Soledampfbad.

Zusätzlich werden ganzheitliche Gesundheitsangebote wie Ayurveda, Yoga und Meditation angeboten. Auch kreatives Arbeiten im eigenen Atelier, Eisbaden und Digital Detox gehören zum Programm.

Natur und Rückzug

Die ruhige Lage am Ortsrand macht das Hotel zum perfekten Ausgangspunkt für Wanderungen im Sommer und unbeschwerte Skitage im Winter und lässt gleichzeitig ausreichend Rückzugsmöglichkeiten für wertvolle Auszeiten.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.