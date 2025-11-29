Gutschein für die Kristallthermen Kochel am See und Schwangau gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Mit der Kristall Therme Kochel am See und der Kristall Therme Schwangau liegen im bayerischen Süden zwei lohnenswerte Thermenziele gerade einmal eine Autostunde voneinander entfernt.
Kristall Therme Kochel am See
Die Kristall Therme Kochel am See mit ihren fünf Saunen, Solewasserbecken, Dampfbad und Hamam bietet ihren Gästen Wellness pur. Bei Panoramablick und direktem Seezugang entspannen die Besucher am Seeufer oder auf der großzügigen Dachterrasse. Familien erfreuen sich am Vital- und Freizeitbad und den Kinderbecken. Um die Kulinarik braucht sich niemand Sorgen machen: Zwei Restaurantsund eine Poolbar steht bereit.
Kristall Therme Schwangau
Die Kristall Therme Schwangau liegt eingebettet in die traumhafte Landschaft des Allgäus und bietet einen direkten Blick auf Schloss Neuschwanstein. Hier entspannen die Besucher auf 14 000 Quadratmeter Fläche.
Die Gäste wechseln in der Kristall Therme Schwangau zwischen fünf Saunen, zwei Dampfbädern und den heilsamen Solebecken. Besucher sollten unbedingt die Wunderwirkung des Natronbeckens austesten und im Anschluss mit samtweicher Haut in der Poolbar anstoßen.
