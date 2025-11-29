AZ-Plus
Anzeige

Gutschein für das vier Sterne Superior Hotel Lindenwirt gewinnen

Wir verlosen einen Gutschein im Wert von 500 Euro für das vier Sterne Superior Hotel Lindenwirt.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Winterzauber im Lindenwirt: der beheizte Infinity-Pool mit Blick auf die verschneite Landschaft des Bayerischen Waldes.
Winterzauber im Lindenwirt: der beheizte Infinity-Pool mit Blick auf die verschneite Landschaft des Bayerischen Waldes. © Tiziano Scaffai

Hier mitmachen und gewinnen

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: 500 Euro Gutschein für das Hotel Lindenwirt

Die Abendzeitung verlost einen Gutschein im Wert von 500 Euro für das Hotel Lindenwirt im Bayerischen Wald.
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

Jetzt für 1 Euro testen
und am Gewinnspiel teilnehmen

Bereits Abonnent?
Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen!

    Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 24.12., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

In Drachselsried im Bayerischen Wald verbindet das vier Sterne Superior Hotel Lindenwirt stilvolles Ambiente, gelebte Tradition und moderne Achtsamkeit.

Seit 75 Jahren führt Familie Geiger das Hotel mit viel Hingabe – ganz unter dem Motto: Wellness meets Oneness – die Einheit von Körper, Geist und Seele. Das Konzept spiegelt sich in allen Bereichen des Hotels wider: von der naturnahen Architektur der 65 Zimmer über die bewusste Kulinarik bis zum tiefgehenden Wellnessangebot.

Entspannen auf dem großen Wellnessareal

Das 4 500 Quadratmeter große Wellnessareal umfasst einen beheizten Infinity-Pool, mehrere Saunen wie etwa Lehmsauna sowie das "TILIA-SPA" mit natürlichen Anwendungen und eigener Kosmetiklinie. Hier werden die Selbstheilungskräfte aktiviert. Ein Höhepunkt ist der 15 000 Quadratmeter große Garten mit Liegewiesen, Naturbadeteich und dem Yoga- und Vitalhaus "Samhita", in dem Meditationen und Yoga-Sessions stattfinden.

Innenbereich: Im Ruheraum mit Panoramablick schalten die Gäste ab.
Innenbereich: Im Ruheraum mit Panoramablick schalten die Gäste ab. © Hotel Lindenwirt

Die Vitalküche setzt auf frische, regionale Zutaten, biologische Produkte und bewussten Genuss. Die ¾-Verwöhnpension bietet ein reichhaltiges Frühstück, leichte Mittags-Snacks und ein feines Abendmenü. Vegane Optionen sind selbstverständlich.

Vorm Hotel führen Wege zum Wandern und Radfahren durch Wälder und Täler. Im Winter zieht das Skigebiet Großer Arber die Gäste an. Aktivurlauber freuen sich über bestens präparierte Pisten, Langlaufloipen und traumhafte Wanderwege. Für eine Auszeit bietet sich der „Weg der Stille“ mit acht Besinnungsstationen an. 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.