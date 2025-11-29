Wir verlosen einen Gutschein im Wert von 500 Euro für das vier Sterne Superior Hotel Lindenwirt.

Winterzauber im Lindenwirt: der beheizte Infinity-Pool mit Blick auf die verschneite Landschaft des Bayerischen Waldes.

In Drachselsried im Bayerischen Wald verbindet das Lindenwirt stilvolles Ambiente, gelebte Tradition und moderne Achtsamkeit.

Seit 75 Jahren führt Familie Geiger das Hotel mit viel Hingabe – ganz unter dem Motto: Wellness meets Oneness – die Einheit von Körper, Geist und Seele. Das Konzept spiegelt sich in allen Bereichen des Hotels wider: von der naturnahen Architektur der 65 Zimmer über die bewusste Kulinarik bis zum tiefgehenden Wellnessangebot.

Entspannen auf dem großen Wellnessareal

Das 4 500 Quadratmeter große umfasst einen beheizten Infinity-Pool, mehrere Saunen wie etwa Lehmsauna sowie das "TILIA-SPA" mit natürlichen Anwendungen und . Hier werden die Selbstheilungskräfte aktiviert. Ein Höhepunkt ist der 15 000 Quadratmeter große Garten mit Liegewiesen, Naturbadeteich und dem Yoga- und Vitalhaus "Samhita", in dem Meditationen und Yoga-Sessions stattfinden.

Innenbereich: Im Ruheraum mit Panoramablick schalten die Gäste ab. © Hotel Lindenwirt

Die Vitalküche setzt auf frische, regionale Zutaten, biologische Produkte und bewussten Genuss. Die ¾-Verwöhnpension bietet ein reichhaltiges Frühstück, leichte Mittags-Snacks und ein feines Abendmenü. Vegane Optionen sind selbstverständlich.

Vorm Hotel führen Wege zum Wandern und Radfahren durch Wälder und Täler. Im Winter zieht das Skigebiet Großer Arber die Gäste an. Aktivurlauber freuen sich über bestens präparierte Pisten, Langlaufloipen und traumhafte Wanderwege. Für eine Auszeit bietet sich der „Weg der Stille“ mit acht Besinnungsstationen an.