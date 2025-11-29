Gutschein für das Spa Hotel Děvínin Mariánské Lázně (Marienbad) gewinnen
ImSpa Hotel Děvín in Mariánské Lázně (Marienbad) gönnen sich Gäste ihre verdiente Pause vom Alltag. Hier bringen die Urlauber Körper und Seele in Einklang.
Umgeben von der malerischen Natur des Kaiserwalds genießen die Gäste im Hotel moderne Wellness- und Spa-Anwendungen, wohltuende Massagen und entspannende Saunagänge. Das Haus ist ein idealer Ort, um neue Energie zu tanken.
Neues Restaurant
Nach einem erholsamen Tag in den Thermen oder einem wohltuenden Spaziergang durch die Kolonnaden und Parks der Bäderstadt Marienbad, lassen die Urlauber den Abend in stilvollem Ambiente ausklingen. In der gemütlichen Atmosphäre der Wein- und Cocktailbar serviert das Barteam den Gästen kreative Drinks und edle Tropfen.
Das neu eröffnete Restaurant Děvín verwöhnt die Urlauber mit saisonalen Spezialitäten aus regionalen Zutaten – frisch, authentisch und mit einem Hauch böhmischer Eleganz.
Ob romantisches Wochenende, Wellnessurlaub oder kulinarischer Kurztrip: Das Spa Hotel Děvín vereint Entspannung, Genuss und Natur und schafft bleibende Eindrücke.
