Genuss-Kurztrip für zwei im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg gewinnen

Am Starnberger See erwartet Feinschmecker eine winterliche Auszeit der Extraklasse. Nach Ausflügen lassen sich Gäste im Gourmetrestaurant Aubergine des "Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg" (4*S) verwöhnen.
Wintermomente rund um den See
Der Winter in der oberbayerischen Seenregion hat seinen Charme. Nach einem Spaziergang zum Leutstettener Moos, Schlittschuhlaufen am Weßlinger See oder einem Besuch von Kloster Andechs auf dem "Heiligen Berg" sorgt das Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg für das passende Ambiente. Gemütliche Zimmer, erstklassiger Service und ein gastronomisches Angebot auf höchstem Niveau runden den Aufenthalt ab.
Sterneküche genießen
Als kulinarisches Highlight der Region gilt das seit 2014 durchgehend mit einem Michelin-Stern dekorierte Gourmetrestaurant Aubergine. Im Januar und Februar 2026 vereinen Sternekoch Maximilian Moser und sein Team die Highlights der vergangenen zwölf Monate im "Best of"-Menü.
Außerdem genießen Feinschmecker ab Jahrgang 1990 im Rahmen der Aktion "Junge Gourmets" zweimal pro Woche ein 4-Gänge-Menü inklusive Wasser und Kaffee für 99 Euro. Ab Dezember gibt es zudem eine Neuigkeit: Ein À-la-carte-Angebot ergänzt die klassischen Menüs.
Weitere Highlights des Hotels
Ein Tipp: Für die neuen Kochkurse mit dem Starnberger Sternechef gibt es noch freie Plätze am 11. Januar, 15. Februar und 15. März 2026. Doch auch über Sterneküche hinaus ist das Hotel mit 115 Zimmern, sieben Suiten sowie einem Wellness- und Fitnessbereich im Dachgeschoss eine ganzjährige Top-Adresse.
Mehr Genuss im Vier Jahreszeiten
Nicht nur die Einheimischen schätzen die wechselnden Gerichte im zweiten Restaurant Oliv’s, das an 365 Tagen im Jahr feine Küche mit mediterranem Touch bietet. Neugierige wagen sich an eine hochprozentige Fortbildung beim "Rumflight" in der Hemingway Bar, die rund 160 Sorten aus 37 Ländern umfasst. Gäste dürfen sich zudem ganzjährig auf spannende Food-Events, Highlight-Menüs und Kochkurse aus dem hoteleigenen "Kulinarischen Kalender" freuen.
