Drei Nächte zu zweit im Mondi Resort Gastein gewinnen

Wir verlosen drei Nächte zu zweit im Studio des Mondi Hotel Bellevue Gastein – inklusive Halbpension, Wellnessbereich und direktem Zugang zu den Gasteiner Skigebieten.
Das Mondi Resort Bellevue ist der ideale Rückzugsort für entspannte Skitage.
Das Mondi Resort Bellevue ist der ideale Rückzugsort für entspannte Skitage. © Mondi Hotels & Resorts

Die Abendzeitung verlost drei Nächte zu zweit im Studio des Mondi Hotel Bellevue Gastein inklusive Halbpension, Wellnessbereich und –direktem Zugang zu den Gasteiner Skigebieten. Der Gutschein ist ein Jahr gültig und einlösbar nach Verfügbarkeit.
    Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 24.12., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Ob im zentrumsnahen 4 Sterne Hotel Bellevue oder auf den urigen Almen mitten im legendären Skigebiet: Das Mondi Resort Gastein bietet alles, was man sich für entspannte Ski-Tage in den Bergen wünscht.

Das Mondi Resort punktet mit komfortablen Zimmern, Appartements und Suiten mit Panorama, zwei Restaurants, einem Wellnessbereich mit Hallenbad und Saunen sowie purem Freizeitvergnügen. Skifahrer profitieren von der Lage des Resorts an den schneesicheren Gasteiner Skigebieten (bis 2.650 Meter).

Hüttenzauber pur

Während das traditionsreiche Hotel in Bad Gastein für stilvolle Geselligkeit steht, erlebt man auf den Almen wunderbar gemütliche Momente und echten Hüttenzauber. Die Urlauber genießen in kleinen Stuben oder bei Live-Musik am offenen Kaminfeuer österreichische Schmankerl und wunderbare Fonduekreationen.

Gäste genießen bereits zum Frühstück regionale Köstlichkeiten in Bio-Qualität.
Gäste genießen bereits zum Frühstück regionale Köstlichkeiten in Bio-Qualität. © Mondi Hotels & Resorts

Freizeitangebote für jeden Geschmack

Es darf ein bisschen mehr Action sein? Wunderbar. Zwischen den beiden Locations liegt die hauseigene, beleuchtete Rodelbahn, deren Zubringer ein nostalgischer Einersessellift ist. Im Hotel stehen Billard, Kicker, Tischtennis, Airhockey und Dart bereit.

