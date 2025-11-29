Drei Nächte zu zweit im Blü Hotel Bad Hofgastein gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Wer im Blü in Bad Hofgastein Urlaub macht, der betritt eine "Muss-freie-Zone". Gäste erfreuen sich am sehr entspannten, urbanen Lifestyle des "Alpine Casual Hotel".
Die im Sommer frisch renovierten Zimmer im Blü-Stammhaus begeistert mit dem typischen Blü-Stil aus dem 2020 errichteten Baumhaus – ideal für Freigeister, Design- und Naturliebhaber, die auch mal gern in der exquisiten Bibliothek vorbeischauen und die Kunst und das Design im ganzen Haus genießen.
Wellness mit Weitblick
Im "HimmelBlü" genießen die Gäste ein Roof-Spa mit Blick auf die Gasteiner Bergwelt. Das kleine, feine Wellness-Refugium verfügt über eine finnische Sauna, eine Bio-Sauna und einen Eisbrunnen, über einen Yoga Space with a view und eine Dachterrasse mit 360° Rundum-Bergblick mit Eisbadewanne.
Yoga spielt eine zentrale Rolle im Blü. Die Haus Yogini Fia Sonora bietet ihre von Einheimischen und Gästen gleichermaßen gern gebuchten "Hol(Y)stic Yoga Movement"-Klassen fast täglich im Blü an, an den Wochenenden mehrmals täglich. Seit Sommer 2025 ist das Angebot mit einem Workshop rund ums Eisbaden für mentale Stärke erweitert.
Genuss und Kulinarik
Die Blü-Bar am Platz hat sich zu einem lebendigen Treffpunkt entwickelt. Die Gäste nutzen sie als Hotelbar, doch auch Einheimische kehren gerne ein. Das Blü-Restaurant ist weit über Bad Hofgastein bekannt. Das Küchenteam arbeitet ganz nach dem Motto "Die Welt. Europa. Österreich. Hofgastein". Hier wird gemischt und verschmolzen, ausprobiert und mit Leidenschaft aufgekocht im Gasteinertal. Denn hier gibt es keine Regeln. Nur Weltoffenheit und guten Geschmack.
