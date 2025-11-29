Kulturtrip für zwei zum Innsbruck Winter Dance Festival gewinnen

Wir verlosen 1 x 2 Tickets für eine Vorstellung beim Innsbruck Winter Dance Festival sowie eine Übernachtung für zwei Personen im 4-Sterne-Hotel Café Central in Innsbruck.

Enrique Gasa Valga kehrt in seiner Weltpremiere über das Leben von Salvador Dalí auf die Bühne zurück.

Die Abendzeitung verlost 1 x 2 Tickets für eine Vorstellung beim Innsbruck Winter Dance Festival – "Carmen" oder "Saving Salvador – Ein Tribut an Dalí" – sowie eine Übernachtung für zwei Personen im 4-Sterne-Hotel Café Central in Innsbruck. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

Innsbruck darf sich erneut auf ein besonderes Kulturereignis freuen: Das findet vom 30. Januar bis 8. März bereits zum dritten Mal statt.

Programm und Produktionen

Unter der künstlerischen Leitung von Enrique Gasa Valga präsentiert das Festival drei herausragende Produktionen: "Carmen", (Uraufführung) und (Compañía David Coria).

Den feierlichen Auftakt bildet am 18. Februar 2026 Gasa Valgas Neuinszenierung von . Der ikonische Opernstoff erscheint in einer energiegeladenen, zeitgemäßen Choreografie.

Prägende Künstler

Mit der Premiere von "Saving Salvador – ein Tribut an Dalí" am 26. Februar 2026 setzt seine Reihe über prägende Persönlichkeiten fort. Dieses Tanzmusical nähert sich Salvador Dalí aus einer ungewöhnlich persönlichen Perspektive: jener von Gasa Valgas Mutter Gracia Valga Marcé, die in jungen Jahren als Krankenschwester an Dalís Seite arbeitete. Ihre Erinnerungen bilden den emotionalen roten Faden. "Dalí und seine Malerei haben mich seit meiner Kindheit begleitet. Oft erzählte mir meine Mutter Anekdoten über den Künstler. Er war ein Meister darin, den Traum Wirklichkeit werden zu lassen", sagt Gasa Valga.

Kraftvolles Werk

Zum Festivalabschluss bringt Gasa Valga am 7. und 8. März 2026 die gefeierte Compañía David Coria nach Innsbruck. Mit "Los Bailes Robados" präsentiert David Coria eines der kraftvollsten Werke des zeitgenössischen Flamencos – ein Tanzereignis von intensiver Ausdruckskraft, unverkennbarem Stil und gesellschaftlicher Relevanz.

Neben den Aufführungen im komplettieren Side-Events – wie etwa jenes im Hoadl Haus in der Axamer Lizum – bestehend aus Konzerten und Workshops das Programm.