Wir verlosen je zwei Gutscheine für die Kristallthermen in Kochel am See und in Schwangau.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Saunagänge mit Panoramablick in der Kristall Therme Kochel am See.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost je zwei Gutscheine für die Thermen in Kochel am See und in Schwangau. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 24.12., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Mit der Kristall Therme Kochel am See und der Kristall Therme Schwangau liegen im bayerischen Süden zwei lohnenswerte Thermenziele gerade einmal eine Autostunde voneinander entfernt.

Kristall Therme Kochel am See

mit ihren fünf , Solewasserbecken, Dampfbad und Hamam bietet ihren Gästen Wellness pur. Bei Panoramablick und direktem Seezugang entspannen die Besucher am Seeufer oder auf der großzügigen Dachterrasse. Familien erfreuen sich am Vital- und Freizeitbad und den Kinderbecken. Um die Kulinarik braucht sich niemand Sorgen machen: Zwei und eine Poolbar steht bereit.

Kristall Therme Schwangau

liegt eingebettet in die traumhafte Landschaft des Allgäus und bietet einen direkten Blick auf Schloss Neuschwanstein. Hier entspannen die Besucher auf 14 000 Quadratmeter Fläche.

Eintauchen vor majestätischer Kulisse in der Kristall-Therme Schwangau. © Kristall Therme Schwangau

Die Gäste wechseln in der Kristall Therme Schwangau zwischen , zwei Dampfbädern und den heilsamen Solebecken. Besucher sollten unbedingt die Wunderwirkung des Natronbeckens austesten und im Anschluss mit samtweicher Haut in der Poolbar anstoßen.