In Drachselsried im Bayerischen Wald verbindet das vier Sterne Superior Hotel Lindenwirt stilvolles Ambiente, gelebte Tradition und moderne Achtsamkeit.
Seit 75 Jahren führt Familie Geiger das Hotel mit viel Hingabe – ganz unter dem Motto: Wellness meets Oneness – die Einheit von Körper, Geist und Seele. Das Konzept spiegelt sich in allen Bereichen des Hotels wider: von der naturnahen Architektur der 65 Zimmer über die bewusste Kulinarik bis zum tiefgehenden Wellnessangebot.
Entspannen auf dem großen Wellnessareal
Das 4 500 Quadratmeter große Wellnessareal umfasst einen beheizten Infinity-Pool, mehrere Saunen wie etwa Lehmsauna sowie das "TILIA-SPA" mit natürlichen Anwendungen und eigener Kosmetiklinie. Hier werden die Selbstheilungskräfte aktiviert. Ein Höhepunkt ist der 15 000 Quadratmeter große Garten mit Liegewiesen, Naturbadeteich und dem Yoga- und Vitalhaus "Samhita", in dem Meditationen und Yoga-Sessions stattfinden.
Die Vitalküche setzt auf frische, regionale Zutaten, biologische Produkte und bewussten Genuss. Die ¾-Verwöhnpension bietet ein reichhaltiges Frühstück, leichte Mittags-Snacks und ein feines Abendmenü. Vegane Optionen sind selbstverständlich.
Vorm Hotel führen Wege zum Wandern und Radfahren durch Wälder und Täler. Im Winter zieht das Skigebiet Großer Arber die Gäste an. Aktivurlauber freuen sich über bestens präparierte Pisten, Langlaufloipen und traumhafte Wanderwege. Für eine Auszeit bietet sich der „Weg der Stille“ mit acht Besinnungsstationen an.
