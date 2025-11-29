Genuss-Kurztrip für zwei im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg gewinnen

Wir verlosen ein 5-Gänge-Dinner im Gourmetrestaurant Aubergine inklusive Getränken für zwei Personen – dazu eine Übernachtung im Superior-Doppelzimmer des Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg mit Nutzung des Wellness- und Fitnessbereichs und Frühstücksbuffet.

Die Abendzeitung verlost eine Nacht für zwei Personen im Superior-Doppelzimmer im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg– inklusive 5-Gänge-Dinner im Gourmetrestaurant Aubergine, Nutzung des Wellness- und Fitnessbereichs und Frühstücksbuffet. Einlösbar von Mittwoch bis Samstag, auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

Am Starnberger See erwartet Feinschmecker eine winterliche Auszeit der Extraklasse. Nach Ausflügen lassen sich Gäste im Gourmetrestaurant Aubergine des (4*S) verwöhnen.

Wintermomente rund um den See

Der Winter in der oberbayerischen Seenregion hat seinen Charme. Nach einem Spaziergang zum Leutstettener Moos, Schlittschuhlaufen am Weßlinger See oder einem Besuch von Kloster Andechs auf dem "Heiligen Berg" sorgt das Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg für das passende Ambiente. , erstklassiger Service und ein gastronomisches Angebot auf höchstem Niveau runden den Aufenthalt ab.

Sterneküche genießen

Als kulinarisches Highlight der Region gilt das seit 2014 durchgehend mit einem Michelin-Stern dekorierte . Im Januar und Februar 2026 vereinen Sternekoch Maximilian Moser und sein Team die Highlights der vergangenen zwölf Monate im "Best of"-Menü.

Außerdem genießen Feinschmecker ab Jahrgang 1990 im Rahmen der Aktion "Junge Gourmets" zweimal pro Woche ein 4-Gänge-Menü inklusive Wasser und Kaffee für 99 Euro. Ab Dezember gibt es zudem eine Neuigkeit: Ein À-la-carte-Angebot ergänzt die klassischen Menüs.

Weitere Highlights des Hotels

Ein Tipp: Für die neuen Kochkurse mit dem Starnberger Sternechef gibt es noch freie Plätze am 11. Januar, 15. Februar und 15. März 2026. Doch auch über Sterneküche hinaus ist das Hotel mit 115 Zimmern, sieben Suiten sowie einem im Dachgeschoss eine ganzjährige Top-Adresse.

Mehr Genuss im Vier Jahreszeiten

Nicht nur die Einheimischen schätzen die wechselnden Gerichte im zweiten , das an 365 Tagen im Jahr feine Küche mit mediterranem Touch bietet. Neugierige wagen sich an eine hochprozentige Fortbildung beim "Rumflight" in der , die rund 160 Sorten aus 37 Ländern umfasst. Gäste dürfen sich zudem ganzjährig auf spannende Food-Events, Highlight-Menüs und Kochkurse aus dem hoteleigenen "Kulinarischen Kalender" freuen.