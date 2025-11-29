Drei Nächte zu zweit im Mondi Resort Gastein gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Ob im zentrumsnahen 4 Sterne Hotel Bellevue oder auf den urigen Almen mitten im legendären Skigebiet: Das Mondi Resort Gastein bietet alles, was man sich für entspannte Ski-Tage in den Bergen wünscht.
Das Mondi Resort punktet mit komfortablen Zimmern, Appartements und Suiten mit Panorama, zwei Restaurants, einem Wellnessbereich mit Hallenbad und Saunen sowie purem Freizeitvergnügen. Skifahrer profitieren von der Lage des Resorts an den schneesicheren Gasteiner Skigebieten (bis 2.650 Meter).
Hüttenzauber pur
Während das traditionsreiche Hotel in Bad Gastein für stilvolle Geselligkeit steht, erlebt man auf den Almen wunderbar gemütliche Momente und echten Hüttenzauber. Die Urlauber genießen in kleinen Stuben oder bei Live-Musik am offenen Kaminfeuer österreichische Schmankerl und wunderbare Fonduekreationen.
Freizeitangebote für jeden Geschmack
Es darf ein bisschen mehr Action sein? Wunderbar. Zwischen den beiden Locations liegt die hauseigene, beleuchtete Rodelbahn, deren Zubringer ein nostalgischer Einersessellift ist. Im Hotel stehen Billard, Kicker, Tischtennis, Airhockey und Dart bereit.
