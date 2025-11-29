Drei Nächte zu zweit im Blü Hotel Bad Hofgastein gewinnen

Wir verlosen drei Nächte für zwei Personen im Blü Hotel Bad Hofgastein – inklusive Blü-Breakfast & Dinner.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost drei Nächte für zwei Personen im Blü Hotel Bad Hofgastein – inklusive Blü-Breakfast & Dinner. Der Gutschein ist drei Jahre gültig und einlösbar je nach Verfügbarkeit (ausgenommen Weihnachten/Silvester und Fasching). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 24.12., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Wer im in Bad Hofgastein Urlaub macht, der betritt eine "Muss-freie-Zone". Gäste erfreuen sich am sehr entspannten, urbanen Lifestyle des "Alpine Casual Hotel".

Das Blü liegt im Zentrum von Bad Hofgastein. © Hotel Blü

Die im Sommer frisch im Blü-Stammhaus begeistert mit dem typischen Blü-Stil aus dem 2020 errichteten Baumhaus – ideal für Freigeister, Design- und Naturliebhaber, die auch mal gern in der exquisiten Bibliothek vorbeischauen und die Kunst und das Design im ganzen Haus genießen.

Wellness mit Weitblick

Im "HimmelBlü" genießen die Gäste ein mit Blick auf die . Das kleine, feine Wellness-Refugium verfügt über eine finnische Sauna, eine Bio-Sauna und einen Eisbrunnen, über einen Yoga Space with a view und eine Dachterrasse mit 360° Rundum-Bergblick mit .

Wellness mit Bergblick im Hotel Blü Gastein. © Hotel Blü

Yoga spielt eine zentrale Rolle im Blü. Die Haus bietet ihre von Einheimischen und Gästen gleichermaßen gern gebuchten "Hol(Y)stic Yoga Movement"-Klassen fast täglich im Blü an, an den Wochenenden mehrmals täglich. Seit Sommer 2025 ist das Angebot mit einem Workshop rund ums Eisbaden für mentale Stärke erweitert.

Genuss und Kulinarik

Die am Platz hat sich zu einem lebendigen Treffpunkt entwickelt. Die Gäste nutzen sie als Hotelbar, doch auch Einheimische kehren gerne ein. Das Blü-Restaurant ist weit über Bad Hofgastein bekannt. Das Küchenteam arbeitet ganz nach dem Motto "Die Welt. Europa. Österreich. Hofgastein". Hier wird gemischt und verschmolzen, ausprobiert und mit Leidenschaft aufgekocht im . Denn hier gibt es keine Regeln. Nur Weltoffenheit und guten Geschmack.