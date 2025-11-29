Zwei Tageskarten für die Therme Erding gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Die Thermenwelt
In der Therme Erding, der größten Therme der Welt, erleben Gäste Entspannung, Spaß und Action für alle Altersklassen. Das 185 000 Quadratmeter große Areal mit fünf Urlaubsparadiesen und eigenem Hotel verspricht viel Platz zum Wohlfühlen.
Auszeit unter Palmen
Wohlig warmes Thermalwasser sorgt für Entspannung, in türkis-glitzernden Wellen badet man wie im Meer und die Rutschenwelt Galaxy Erding bringt Abenteurer zum Strahlen. Den Himmel auf Erden finden Gäste ab 16 Jahren in der "VitalOase", wo die Besucher bei vielfältigen Gesundheitsangeboten zur Ruhe kommen. In der "VitalTherme & Saunen" (ab 16 Jahre, textilfrei) laden liebevoll gestaltete Saunen zum Relaxen ein.
Ein Tipp: Was gibt es Schöneres, als an Weihnachten Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen und gemeinsame Erlebnisse zu verschenken? Bei 50 verschiedenen Gutscheinvarianten findet jeder Himmelsbote das passende Geschenk. Gutscheine sind im Online Shop hier.
