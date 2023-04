Wandern in Südtirol – ein Paradies für Genießer

Ob Entspannung in der Natur, kulinarischer Genuss oder Aktivurlaub: Südtirol ist für jeden Geschmack und zu fast jeder Jahreszeit ein ideales Ziel für eine Auszeit vom Alltag.

24. April 2023 - 05:47 Uhr

Von gemütlichen Almspaziergängen mit köstlicher Einkehr bis zu Wandertouren auf spektakuläre Aussichtsgipfel: Die Spezialisten vom verraten Ihnen die schönsten Tourentipps.

Schöne Wanderwege, urige Almen und leckere Küche

Einfache Genusswanderungen führen auf gut gepflegten Wegen durch blühende Obsthaine, zu urigen Hütten und idyllischen Almen, wo man mit hausgemachten Schlutzkrapfen, Knödeltris oder anderen Schmankerln der Südtiroler Küche verwöhnt wird. Es gibt wunderschöne Aussichtspunkte, die auch für ungeübte Bergwanderer leicht erreichbar sind. Und bereits im Frühjahr oder auch bis in den späten Herbst lässt es sich im Tal herrlich sonnig von Weingut zu Weingut wandern.

Genießer finden in den und eine Vielzahl einfacher Wanderungen ohne allzu große Steigungen, die den unwiderstehlichen Charme der Region erlebbar machen. So z.B. die Tour rund um dem Langkofel in den Dolomiten.

Rother Wanderbuch - Leichte Wanderungen Südtirol Ost. © Mark Zahel

Rund um den Langkofel

Wilde Felsszenerie aus nächster Nähe erlebt man bei der Wanderung rund um den Langkofel.

Schwierigkeit: mittel

Länge: 9,4 km

Dauer: 3 h 00 min

Höhenmeter: 207 m im Aufstieg, 712 m im Abstieg

Hier geht’s direkt zur

Die Tour mit genauer Wegbeschreibung und allen Infos findet sich auch im .

Hier finden Sie Ihre perfekte Wanderroute - Rother Wanderbuch Leichte Wanderungen Südtirol Ost. © Mark Zahel

Wilde Wasserfälle und klare Bergseen

Gurgelnde Bäche, tosende Wasserfälle oder stille, glasklare Bergseen – Wasser prägt die Südtiroler Bergwelt. Ein atemberaubendes Erlebnis ist zum Beispiel die Wanderung zur Spronser Seenplatte hoch über Meran. Wie Perlen reihen sich verschiedenfarbige Seen in wilder Felslandschaft aneinander. Für ambitionierte Wanderer lassen sich hier traumhafte Touren in der Texelgruppe unternehmen.

Die Spronser Seen erreicht man von Meraner Seite (z.B. von Vellau) ebenso wie von Pfelders aus, bzw. auf der Etappe des Meraner Höhenwegs ebenso wie des Tiroler Höhenweges von Pfelders zur Oberkaser Alm über das Spronser Joch. Als aussichtsreicher Gipfelabstecher lohnt der Schwarzkopf direkt über den Seen.

Die genaue Tourenbeschreibung inkl. geprüfter GPS-Tracks gibt es u.a. im oder in der .

Die Spronser Seen. © Gesine Geister - Rother Bergverlag

Marlinger Waalweg

Ein Tourentipp für eine eher gemütliche Wanderung ist der Marlinger Waalweg. Besonders im Frühjahr, zur Obstblüte, oder im Herbst, wenn das Laub bunt leuchtet, ist der Marlinger Waalweg eine besondere Empfehlung. Diese wunderschöne Tour südlich von Meran führt entlang des längsten Bewässerungskanals Südtirols von der Töll bis Lana. Man wandert auf abwechslungsreichen Wegen und Stegen durch schönen Mischwald oberhalb von blühenden Obstplantagen. Entlang des Weges bieten sich zahlreiche Einkehrmöglichkeiten zur genussvollen Rast an – vom gehobenen Restaurant bis zum urigen Buschenschank.

Schwierigkeit: einfach. Fast zu jeder Jahreszeit begehbar

Länge: 10.9 km

Dauer: 3 h 30 min

Höhenmeter: 12 m im Aufstieg und 228 m im Abstieg

Die genaue Tourenbeschreibung mit allen Infos und Kartenausschnitt findet sich im oder direkt hier .

Ob einsame Bergseen, alte Waalwege oder der berühmte Pragser Wildsee – das Rother Wanderbuch "Wandern am Wasser Südtirol" zeigt weitere wasserreiche Touren vom Reschenpass über Sterzing bis zu den Drei Zinnen.

Das Rother Wanderbuch - Wandern am Wasser Südtirol. © Evamaira Wecker / Primus Wecker

Gipfelpanorama vom Ortler bis zu den Drei Zinnen

So schön es auch im Tal ist, wen zieht es nicht einmal auf Südtirols berühmteste Gipfel wie Ortler oder Große Zinne! Doch man muss nicht unbedingt hinauf, um ihren magischen Bann zu erleben. Atemberaubende Blicke ganz aus der Nähe bieten sich bei weniger anspruchsvollen Wanderungen auf gegenüberliegende Gipfel oder Hütten. Der Blick von der Terrasse der Düsseldorfer Hütte auf Ortler, Zebru, Königsspitze ganz im Westen Südtirols (Tour im oder die Rundwanderung um die Drei Zinnen (Tour im sind wahrlich berauschende Highlights.

Drei-Zinnen-Umwanderung

Schwierigkeit: leicht

Länge: 9,6 km

Dauer: 3 h 30 min

Höhenmeter im Auf- und Abstieg: je 469 m

Die genaue Tourenbeschreibung mit allen Infos gibt es im und im Gold Abo .

Rother Wanderführer Dolomiten - Band 5 - Sextner Dolomiten. © Franz Hauleitner

Nachhaltige Anreise und mobil vor Ort

Dank eines hervorragenden öffentlichen Verkehrsnetzes und günstiger bis kostenloser Angebote wie der Mobilcard und regionaler Gästekarten kann man in Südtirol ganz bequem Urlaub ohne Auto genießen. Das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch besonders entspannt. Man muss weder Parkplatzmöglichkeiten erkunden noch muss man bei Wanderungen wieder zum Ausgangspunkt zurück. Und nicht zuletzt kann man auf der Fahrt viel mehr sehen, sich rechts und links umschauen ohne auf den Verkehr achten zu müssen.

Tipp: Wanderurlaub mit Bus und Bahn in Südtirol und weitere persönliche Reise- und Tourenberichte gibt es auf dem Rother Blog .