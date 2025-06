"Sphere Tim Raue" bis "Heavenly Jin": Genießen in luftigen Höhen

Auf der Speisekarte stehen Schweineschnitzel und Broiler, das neue "Sphere Tim Raue" ist aber alles andere als bodenständig. Im Berliner Fernsehturm wird auf mehr als 200 Metern Höhe diniert. Ein besonderes Erlebnis, das es auch in anderen Restaurants rund um den Globus gibt.

Der auch aus dem Fernsehen bekannte Sternekoch Tim Raue (51) hat ein neues Restaurant eröffnet. Nach längerem Umbau begrüßt der gebürtige Berliner in seiner Heimatstadt im nach ihm benannten "Sphere Tim Raue" seine Gäste auf rund 207 Metern Höhe. Wortwörtlich gehobene Küche erwartet die Besucherinnen und Besucher des Restaurants im Berliner Fernsehturm.

Seine Klopse sind "bisschen scharf, aber schon ganz toll"

"Ich möchte Berlin und Brandenburg nicht nur geschmacklich auf den Teller bringen, sondern auch meine Geschichte erzählen - von meiner Großmutter Gerda und den Aromen meiner Kindheit", wird Raue zitiert. Entsprechend finden sich auf der Speisekarte für die Region typische Speisen, die auf den hohen Anspruch des Sternekochs treffen. Zur Vorspeise gibt es einen Brotkorb oder Kalbsbraten, bevor "Tim Raues Königsberger Klopse vom Kalb", "Oma Gerdas Eisbein vom Spanferkel", "Broiler" oder ein "Berliner Schweineschnitzel" serviert werden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Oma Gerda hat für den Spitzenkoch unter anderem Königsberger Klopse zubereitet, wenn er sie alle paar Wochen besuchen durfte, . Er habe diese als Inspiration genommen, um seine "ganz eigene, herausragende Version" zu erschaffen. "Aber Oma würde, wenn sie es heute essen könnte, sagen: 'Bisschen scharf, aber schon ganz toll.'", hofft Raue.

Dinner im "höchsten Restaurant in einem Gebäude"

So außergewöhnlich das Erlebnis für viele sein dürfte, ist es doch bei weitem nicht das einzige Lokal, in dem Foodies hoch über dem Erdboden genießen können. Hier eine Auswahl an internationalen Restaurants, in denen ebenfalls herausragende Speisen in luftigen Höhen aufgetischt werden.

Das "Heavenly Jin" in der chinesischen Stadt Shanghai befindet sich im 120. Stockwerk des riesigen Shanghai Tower - und damit rund 556 Meter über dem Boden. im Februar 2022 zum "höchsten Restaurant in einem Gebäude" ernannt. Man sollte sich mindestens Smart Casual - also lässig elegant - kleiden, um einen der 256 Sitzplätze zu bekommen.

Im Swissôtel The Stamford, einem 5-Sterne-Hotel in Singapur, finden Gäste in der 70. Etage das "Skai". Mit Blick auf die Marina Bay wird auch hier gehobene Küche vom japanischen Blauflossen-Thunfisch über Wagyū-Tartar bis zum Safran-Risotto serviert.

Nicht nur wegen seiner herausragenden Küche, auch wegen seiner Lage ist das "Le Jules Verne" in Paris ein ganz besonderes Restaurant. Im zweiten Stock des weltbekannten Eiffelturms kümmert sich der französische Spitzenkoch Frédéric Anton (60) mit seinem Team um das leibliche Wohl der Gäste.

Mit Blick auf den Fuji

Für einen Besuch der "The Loupe Lounge" in der ebenfalls bekannten Space Needle in der US-Metropole Seattle ist eine längerfristige Planung notwendig. Die glitzernden Lichter der Stadt lassen sich von hier immer von Herbst bis Frühjahr betrachten. Im Sommer ist bis zur nächsten Saison geschlossen.

Das "Restaurant 181" im Olympiaturm in München bietet dem Namen entsprechend für gewöhnlich auf rund 181 Metern Höhe internationale Küche. Aufgrund von Sanierungsarbeiten am Olympiaturm ist aber auch dieses Restaurant seit dem 1. Juni 2024 geschlossen. Es soll voraussichtlich 2026 wieder eröffnet werden.

Gordon Ramsay (58), einer der wohl bekanntesten Köche der Welt, hat Anfang des Jahres sein neues Restaurant "Lucky Cat 22 Bishopsgate" eröffnet. Von Asien inspirierte Küche mit atemberaubendem Blick auf London gibt es hier in der 60. Etage, rund 269 Meter über dem Erdboden.

Gemäß seines Namens finden Liebhaber gehobener Küche das "Eureka 89" im 89. Stockwerk des Eureka Tower im australischen Melbourne. Renee Martillano bietet unter anderem ein Sechs-Gänge-Menü mit Loddon-Valley-Lamm und Schokoladen-Parfait.

Das "Sky Restaurant 634" in Tokio vermischt in 345 Metern Höhe japanische Aromen mit französischer Kochkunst. An schönen Tagen soll von hier aus in der Ferne sogar der Fuji sichtbar sein. Kinder unter zehn Jahren bekommen hier aber kein Abendessen.

Nicht zuletzt aufgrund der Lage dürfte das "At.mosphere" eines der bekanntesten Restaurants der Welt sein. Es befindet sich in der 122. Etage des Burj Khalifa, das . Auf einer Höhe von 442 Metern gibt es in Dubai unter anderem Beluga-Kaviar, Seezunge und Foie gras.