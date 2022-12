Gutschein für das Green Village Resort gewinnen

Gewinnen Sie einen Gutschein für einen Aufenthalt von zwei Nächten für zwei Personen im Doppelzimmer Gold (gültig bis 30.09.2023) im Green Village Resort.

16. Dezember 2022 - 12:00 Uhr

Ein Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie? Ein Präsent, das lebenslange Erinnerungen beinhaltet? Da gibt es etwas – und zwar ein Urlaubsresort in üppiger Natur, eine wahre Urlaubsoase für alle.

An der Adria warten Radtouren durch den Naturpark, Kulturausflüge in nahe gelegene Kunststädte und ein vielseitiges Aktivprogramm für Kinder wie Erwachsene. Dieser Wohlfühlort hat einen Namen: – ein Urlaubszuhause, das eingebettet in der wunderbaren Landschaft zwischen Bibione und Lignano liegt.

Wer mit seiner Familie exklusive Ferientage in Lignano erleben möchte, ist im Green Village Resort genau richtig. © Green Village Resort

Erholung und Abenteuer

Das ist ein immergrünes Urlaubsparadies, das dank seiner vielfältigen Umgebung Erholungsuchende und Abenteuerhungrige begeistert. Neben Meeresblau und Sonnengelb faszinieren unberührte Lagunen, idyllische Pinienwälder, malerische Fischerdörfer und historische Städte mit reichen Kulturschätzen. Dazu gibt es ein großes gastronomisches Angebot und ein abwechslungsreiches Aktiv- und Unterhaltungsprogramm. Zusammengefasst: Ein Ort, an dem das Meer und die Schönheit der Natur, Sport und Kultur, Spaß und Entspannung wunderbar miteinander harmonieren.