Diese Hotels am Mittelmeer können vor allem bei Familien punkten

Bei Familien punkten vor allem Hotels mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Das zeigt sich auch beim alljährlichen HolidayCheck Award des Buchungs- und Bewertungsportals. Prämiert wurden erschwingliche Unterkünfte am Mittelmeer in Italien, Spanien, Griechenland und der Türkei.

Gerade Familien müssen beim Planen des Urlaubs oft auf den Geldbeutel achten. Kaum verwunderlich also, dass beim alljährlichen HolidayCheck Award vor allem Hotels mit gutem Preis-Leistungsverhältnis bei Familien punkten konnten. Das Preis-Leistungsverhältnis dieser zehn Hotels am Mittelmeer - in Italien, Spanien, Griechenland und der Türkei - wurde von den HolidayCheck UrlauberInnen besonders gut bewertet.

Griechenland

Die Gäste des "Maistrali" Hotels auf der griechischen Insel Chalkidiki hat das Preis-Leistungsverhältnis überzeugt. Die Unterkunft konnte mit Lage, Service und Ausstattung punkten. Das "Maistrali" verfügt über eine große Sonnen- und Frühstücksterrasse mit Panoramaaussicht auf das Mittelmeer und die Berge. Auch die Herzlichkeit überzeugte: Diese Destination hat von den Gästen 6 von 6 Sonnen erhalten.

Das Hotel "Possidona Beach" befindet sich ebenfalls auf Chalkidiki. Besonders lobenswert empfinden die Gäste hier den Service, die Herzlichkeit und Sauberkeit. Das "Possidona Beach" zeichnet sich vor allem durch seine direkte Strandlage aus. Dort können die hoteleigenen Sonnenliegen und -schirme genutzt werden. Ein Supermarkt und griechische Tavernen sind zu Fuß erreichbar. Sogar Haustiere sind dort erlaubt. Der Preis für vier Personen für eine Woche liegt bei knapp 1.800 Euro.

Auf Kos bietet das Hotel "Sunny Days" moderne Zimmer und einen Pool in einer gepflegten Anlage. Die Unterkunft zeigt außerdem durch die Hotelbar, das reichhaltige Frühstücksbuffet und Freundlichkeit des Personals eine positive Wirkung auf die Gäste. Eine Woche Familienurlaub lässt sich hier für rund 2.650 Euro buchen.

Den Bewertungen zufolge lohnt sich auch eine Reise nach Rhodos zum familiengeführten Hotel "Christina". Es gibt dort nicht nur einen Panoramaausblick auf das Mittelmeer, sondern auch einen Hotelpool. Der nächste Strand liegt allerdings etwa 15 Fahrminuten entfernt. Lobenswert war hier das Essen und die Herzlichkeit der Gastgeberfamilie. Ein einwöchiger Aufenthalt im Hotel "Christina" kostet etwa 1.300 Euro.

Spanien

Nur 50 Meter vom Sandstrand entfernt befindet sich das Hotel "Osiris" auf der spanischen Insel Ibiza. Das Drei-Sterne-Hotel verfügt über eine Poolanlage; Familien können die nahe gelegenen Buchten Cala Conta und Cala Bassa sowie die Insel mit dem Fahrrad oder zu Fuß erkunden. Der Preis liegt bei 2.200 Euro für vier Personen für sieben Nächte.

Auf Gran Canaria liegt das Hotel "Maritim Playa". Auf der Anlage befindet sich jeweils ein Süßwasser-, Whirl- und Kinderpool sowie ein Wellnessbereich. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Poolbar zu nutzen. Auch der nächste Strand ist nur 400 Meter entfernt; Ausgehmöglichkeiten sind ebenfalls in unmittelbarer Reichweite. Diesen Luxus kann man für knapp 2.350 Euro inklusive Halbpension eine Woche lang genießen.

Auch die hellen und großzügigen Zimmer des Hotels "Villa Columbus" auf der Insel Mallorca überzeugen die Gäste. Zwei Zweibett-Apartments kosten etwa 1.700 Euro für sieben Übernachtungen. Ein Pool liegt in der Mitte der Anlage, außerdem gibt es eine Sonnenterrasse, ein Hotelrestaurant und kostenlose Parkplätze. Nur 100 Meter entfernt liegt der Strand von Palmira.

Türkei

Das Fünf-Sterne-Hotel an der türkischen Ägäis ist laut Erfahrungsberichten für Familien besonders gut geeignet. Gästen wird ein Pool mit Wasserrutschen, ein Miniclub und großzügiges Unterhaltungsprogramm geboten. Hinzu kommen der hoteleigene Strand, Wäsche- und Bügelservice sowie die Gastronomie. Das "Venosa Beach Resort & Spa" zeichnet sich insbesondere durch seinen herzlichen Service aus. Der Preis des All-inclusive-Angebots liegt bei 2.100 Euro pro Woche.

Direkt am Palmenstrand findet man das familienfreundliche Hotel "Botanik Platinum". Die Pflanzenvielfalt schmückt die Hotelanlage an der türkischen Riviera. Dort stehen den Familien Pools mit Liegen und ein Wellnessbereich zur Verfügung. Für die kleinen Gäste gibt es einen Mini- und Kinderclub, eine Kinderdisco, ein Kinderpool und den nahen liegenden "Lunapark". Eine Familie bezahlt hier rund 2.400 Euro für sieben Übernachtungen.

Italien

In Italien schafft es nur ein Hotel in die Top 10 der Preisleistungs-Sieger. Das Hotel "Albaruja" auf der italienischen Insel Sardinien überzeugt Familien durch das reichhaltige Frühstücksbuffet, die Sauberkeit der Anlage und Gastfreundlichkeit. Den Bewertungen zufolge ist diese Unterkunft von Grünem umgeben und befindet sich nah am Sandstrand Costa Rei. Eine Woche für eine vierköpfige Familie im "Albaruja" kostet in etwa 2.900 Euro.

So werden die Awards ermittelt

Bereits zum 18. Mal wurden die HolidayCheck Awards vergeben. Die Auszeichnungen der knapp 600 Hotels beruhen auf über 600.000 Bewertungen - denn allein die Gästebewertungen entscheiden über die Vergabe des Awards. Diesen bekommen nur Unterkünfte, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten mehr als 50 Urlaubsbewertungen haben. Vergeben wird er außerdem nur an Hotels, die von mindestens 90 Prozent ihrer Gäste weiterempfohlen wurden. Die ermittelten Übernachtungskosten beziehen sich auf sieben Übernachtungen inklusive Frühstück für zwei Erwachsene und zwei Kinder in der Hauptreisezeit Ende Juli/Anfang August.