BAYERNS BESTES Gewinnspiel: Gewinnen Sie drei Nächte im Hotel Belvedere

Gewinnen Sie drei Nächte für zwei Personen in einer Suite inkl. Wellnesspaket und ein Abend-Menü-Special im Gesamtwert von 1.758 Euro!

12. Januar 2023 - 06:13 Uhr

Was für ein Panorama! Der Blick schweift von den Bergen bis in mediterrane Gefilde. Von Sky Lounge und Terrasse des Belvedere, vom Infinity-Pool und der Außensauna, aus den neuen Hang-Suiten: Die Schönheit der Natur ist allgegenwärtig im , dem Geheimtipp auf 1.100 Metern: in Jenesien, oberhalb von Bozen.

Entspannen Sie in einem der traumhaften Zimmer des Hotel Belvedere. © UpScale

Hideaway über der Stadt

Das Haus gilt als Rückzugsort – ein Paradies auch für Paare! Die Architektur ist preisgekrönt: Wer hier wohnt, gewinnt selbst Struktur und Klarheit. Einfach nur wohltuend! Nach einem leisen Winter mit geführten (Schneeschuh-) Wanderungen erwachen in der Heimat des schon sehr früh im Jahr warme Sonnentage.

Genießen Sie im Infinity Pool des Hotel Belvedere einen traumhaften Ausblick. © Hotel Belvedere/AlexFilz

Wellness mit Weitblick

Die Natur kommt hier zu jeder Zeit mit Lärchenharz-Produkten vom heimischen Bergwald sogar ins – etwa als regional-authentische Lärchenmassage zu zweit. Doch auch die Küche hat sich hochwertigen regionalen Produkten und dem Naturgenuss verschrieben. Traditionell wie modern interpretiert, herrlich geradlinig und auf Aromen-Vielfalt fokussiert.

Die Sauna bietet Entspannung pur. © Hotel Belvedere

So können Sie gewinnen:

Bayerns Bestes Gewinnspiel - mitmachen und genießen Gewinnen Sie drei Nächte für zwei Personen in einer Suite inkl. Wellnesspaket und ein Abend-Menü-Special im Gesamtwert von 1.758 Euro! Teilnahme ist bis einschließlich Montag, 03. April 2023, möglich. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist leider noch nicht möglich.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.