Anzeige Gewinnspiel BAYERNS BESTES Gewinnspiel: Drei Übernachtungen im Parkhotel am Soier See

Gewinnen Sie mit Bayerns Bestes und dem Parkhotel am Soier See drei Übernachtungen für zwei Personen im Wert von 1.400 Euro! Sommer-Feeling mit einer Prise Südafrika am Soier See in den Ammergauer Alpen.

16. Juli 2021 - 07:53 Uhr

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

© Parkhotel am Soier See/Marc Gilsdorf

Nahe Oberammergau und nur 1 Stunde von München: Ein Ort für Aktive, aber auch zum Seele baumeln lassen mit traumhaften Aussichten. Saftige Wiesen und ein Naturmoorsee inmitten eines alpinen Bergkiefern-Hochmoors, umrahmt von Bergen: So geht Sommerurlaub – nicht nur für Rad-, Wander- und Wasserfans! © Parkhotel am Soier See Im wohnen Sie in einem echten Wellnessparadies in direkter Seelage, die man von vielen der neu umgebauten Zimmer aus genießen kann. Exklusives Verwöhnprogramm Mit etwas Glück gewinnen Sie 3 Übernachtungen für zwei in der inkl. 3/4 Verwöhnpension, dazu pro Person jeweils 1 alpine Vitalmassage, 1 Gesichtsritual "Verwöhn Moment", 1 Moorpackung mit Massage und die Nutzung der Vitalquelle! © Parkhotel am Soier See/Dietmar Denger Die Sonnenterrassen bieten Freiraum, der Panoramapool und der Soier See laden zu einem erfrischenden Bad. Moor-Rituale helfen beim Relaxen. Ein Traum für Genießer Kulinarischen Hochgenuss bietet die exzellente alpine Wellnessküche, mit traditionell bayerischen Gerichten und südafrikanischen Spezialitäten in der sowie mit erlesenen südafrikanischen Weinen und einem 1 500 m² großen Amani Spa. © Parkhotel am Soier See/Dietmar Denger Weitere Informationen finden Sie unter: Parkhotel am Soier See

Am Kurpark 1

82435 Bad Bayersoien

Telefon: 08845 / 120

So können Sie gewinnen: Bayerns Bestes Gewinnspiel - mitmachen und genießen Gewinnen Sie 3 Übernachtungen für zwei Personen in der Parksuite im Parkhotel am Soier See inkl. 3/4 Verwöhnpension, dazu pro Person jeweils 1 alpine Vitalmassage, 1 Gesichtsritual "Verwöhn Moment", 1 Moorpackung mit Massage und die Nutzung der Vitalquelle! Teilnahme ist bis einschließlich Freitag, 08. Oktober 2021, möglich. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per Mail. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.