BAYERNS BESTES Gewinnspiel: 5 Nächte im EISVOGEL Vier- Sterne-Superior-Hotel & SPA

15. Oktober 2021 - 07:33 Uhr

Der "Eisvogel" im Herzen der Hallertau lädt zum Genießen und Erholen ein!

Willkommen in einem traumhaften 8 000 m²-Garten am Rande der Donauauen, in Bad Gögging am Flüsschen Abens – in einem ganz besonderen Vier-Sterne-Superior-Wellnesshotel: Das familiengeführte Haus präsentiert sich so vielfältig und modern wie heimatverbunden, mit großzügigen Zimmern und Suiten von elegant bis anheimelnd im Landhausstil.

Verwöhnprogramm pur

Regionale und saisonale Köstlichkeiten bestimmen die Speisekarte der mehrfach ausgezeichneten EISVOGEL-Küche. Im EISVOGEL-SPA werden Sie mit Kosmetikanwendungen, Massagen, Bädern und Packungen verwöhnt. Im Badhaus warten Schwimmbad, Saunen, Fitnessraum und kuschelige Ecken.

Ein Stück heile Welt erleben

Nur hier im Herzen der Hallertau gibt es die Original HopfenWell® Anwendungen. Die Bad Gögginger Heilmittel Schwefelwasser und Naturmoor runden das SPA Angebot ab. Erleben Sie ein Stück heile Welt – und gewinnen Sie 5 Übernachtungen im Doppelzimmer "Grandl" mit Verwöhnpension (Frühstück vom Büfett, Snack, Büfett, 3 Gänge Abendmenü) und Nutzung des EISVOGEL SPA mit Badhaus, Saunen, Fitnessraum, Ruheräumen und den EISVOGEL Wohlfühlleistungen!

Weitere Informationen finden Sie hier:

DER EISVOGEL HOTEL & SPA

An der Abens 20

93333 Bad Gögging

Telefon: 09445 / 96 90

info@hotel-eisvogel.de



So können Sie gewinnen:

