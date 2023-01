"Tech Neck": Steifen Nacken durch Computer und Handy vermeiden

Zu viel Zeit an Handy oder Computer gepaart mit der falschen Körperhaltung kann schnell zu einem steifen Nacken führen, die Rede ist vom "Tech Neck". So vermeidet man Schmerzen durch zu viel Bildschirmzeit.

Rund zehn Stunden n, aufs Jahr gerechnet also 152 volle Tage. Ob am Smartphone, PC, Laptop oder Tablet - meist nehmen wir dabei die falsche Körperhaltung ein. Das kann schnell zum sogenannten "Tech Neck" (dt. "Technik-Nacken") führen. Der kommt, wie der Name verrät, von zu viel Zeit vor dem Display. Der steife Nacken kann zu Kopf-, Schulter-, Rücken- und sogar Kieferschmerzen führen. So vermeidet man den "Tech Neck".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dynamische Arbeitsweise hilft

Die Lösung des Problems ist eine relativ einfache: dynamisch arbeiten. Wer am Computer ist, sollte etwa alle 30 Minuten die Position zwischen Sitzen und Stehen wechseln. Wer einen verstellbaren Schreibtisch hat, ist im Vorteil: So kann man zwischendurch immer wieder im Stehen arbeiten. Aber auch ohne kann es klappen: Ein Telefonat kann man etwa nutzen, um ein paar Minuten auf und ab zu laufen. Ein paar einfache (Dehn-)Übungen zwischendurch können den Nacken ebenfalls entlasten. Zudem ist im Sitzen die richtige Haltung wichtig: Man sollte allerdings nicht unbedingt zu gerade sitzen, sondern lieber 25 bis 30 Grad nach hinten gelehnt.

Arbeitsplatz richtig einrichten

Eine aufrechte Haltung kann man auch durch die richtige Einrichtung am Arbeitsplatz unterstützen. Der Bildschirm sollte so platziert werden, dass das obere Drittel der Bildschirmfläche auf Höhe der Augen liegt. Wer im Homeoffice nur einen Laptop auf dem Schreibtisch hat, kann es mit einem Laptop-Ständer probieren, der den Bildschirm auf Augenhöhe bringt. Eine externe Tastatur und Maus können ebenfalls dabei helfen, den Rücken und Nacken nicht zu krümmen.

Smartphone auf Augenhöhe halten

Gleiches gilt auch fürs Smartphone: Wer gerne Zeit damit verbringt, durch Instagram oder TikTok zu scrollen, sollte dies auf Augenhöhe tun und nicht auf das Gerät hinabschauen. Zudem kann man versuchen, das Kinn leicht Richtung Hals zu bringen, statt es nach vorne zu strecken - so begradigt man den Nacken. Auch sollte man immer wieder aktiv daran denken, die Schultern zu entspannen.