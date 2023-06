Sommerzeit ist Grillzeit: Die besten Tipps für leckere Fleischgerichte

Endlich wieder Grillsaison! Aber was gilt es beim Grillen von Fleisch alles zu beachten? Ein Experte hat sowohl schnelle Tipps als auch kreative Rezepte parat.

Mit den warmen Temperaturen kommt auch die Lust aufs Grillen - ob im Garten, beim Nachbarn oder am Fluss oder See um die Ecke. Fleischliebhaber können sich dann wieder an vielen verschiedenen Kreationen versuchen. Grillmeister und Jäger Jürgen Kernegger, einer der Autoren des neuen Kochbuchs "Kings on Fire" (Südwest Verlag), verrät im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news seine liebsten Tipps, wenn es ums Grillen mit Fleisch geht: "Die Qualität der eingesetzten Produkte ist für mich einer der Hauptgaranten für ein erfolgreiches Grillerlebnis. Schlechtes Grundprodukt ergibt ein schlechtes Endergebnis."

Darüber hinaus seien Zeit und Geduld wichtige Faktoren. Er rät: "Wer keine Zeit hat oder unter Zeitdruck steht sollte am besten den Grill nicht anrühren." Aus Stress mit zu viel Hitze zu arbeiten, sei einer der häufigsten Fehler, so Kernegger. "Sie werden bald feststellen, dass volle Pulle nicht immer das Maß aller Dinge ist." Seine Devise: offen für Neues sein und "probieren geht über studieren".

Die zwei folgenden Rezepte stammen aus dem neuen Kochbuch "Kings of Fire" von ihm und seinem Co-Autor, Fleischexperte und Showkoch Karl-Heinz Drews.

Grilled-Cheese-Sandwich

Zutaten für zwei Personen: 1 Spider Steak, 50g glatte oder krause Petersilie, 50g Schnittlauch, 50g Liebstöckel, 1 Knoblauchzehe, 1 mittelgroße Tomate, 1 TL Abrieb von 1 Zitrone, 50-75ml Olivenöl, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, etwas Zucker, 4 Scheiben Toastbrot, 8 Scheiben würziger Käse, Murray-River-Salz

Zubereitung: Den Flare-Grill mit Holz einheizen. Das Spider Steak bei großer Hitze von beiden Seiten circa 2 Minuten angrillen. Danach das Fleisch bei indirekter Hitze am äußeren Rand des Flare-Grills circa 10 Minuten ziehen lassen.

In der Zwischenzeit die Petersilie, den Schnittlauch, den Liebstöckel und den Knoblauch fein hacken. Den Strunk der Tomate entferne und die Tomate klein würfeln. Nun alles zusammen mit dem Zitronenabrieb, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Dieses Kräuterpesto nun erst einmal bereitstellen.

Das Toastbrot mit je 2 Scheiben Käse auf dem Grill von beiden Seiten angrillen, bis der Käse verläuft.

Nun einen ordentlichen Löffel des Kräuterpestos auf die Mitte jedes Tellers geben. Das Steak vom Grill nehmen, kurz ruhen lassen und mit Murray-River-Salz würzen. Danach das Fleisch in Tranchen schneiden und auf das Pesto geben. Mit dem Grilled-Cheese-Sandwiches servieren.

Scharfer Schweinebauch mit Physalis

Zutaten für vier Personen: 500g Schweinebauch, 1 rote Chilischote, 3 EL Sojasauce, 2 EL Rapsöl, 2 EL Fischsauce, 1 EL geriebener Ingwer, 1 EL Meersalz, 1 Limette, 1 Frühlingszwiebel, 200g Physalis

Zubereitung: Den Schweinebauch in 2 mal 2 cm große Stücke würfeln. Die Chilischote in feine Ringe schneiden und mit der Sojasauce, Rapsöl, Fischsauce, Ingwer, Meersalz und dem Saft der ganzen Limette vermengen.

Den gewürfelten Schweinebauch in ein flaches Gefäß geben und mit der Marinade übergießen, gut durchmengen und dann im Kühlschrank 2 Stunden ziehen lassen. In der Zwischenzeit am Feuertisch eine schöne Glut produzieren.

Den Schweinebauch 15 Minuten vor dem Grillen aus dem Kühlschrank nehmen. Den Wok direkt über dem Feuer platzieren und den marinierten Schweinebauch mit der ganzen Flüssigkeit in den Wok geben. Unter mehrfachem Umrühren den Schweinebauch in etwa 10 Minuten knusprig grillen.

Die Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden und mit den Physalis zum Schweinebauch in den Wok geben und 2- bis 3-mal durchschwenken. Tipp: Als Hauptspeise mit Jasminreis servieren.