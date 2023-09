Herzhaft oder süß: Drei Süßkartoffel-Rezepte für morgens bis abends

Süßkartoffeln sind nicht nur lecker, sondern auch reich an Vitaminen. Mit diesen drei Herbst-Rezepten kann die Wunder-Knolle schnell verwertet werden.

Egal ob als Pommes, im Auflauf oder aus dem Ofen: Süßkartoffeln schmecken nicht nur lecker, sondern sind auch reicher an Vitaminen als normale Kartoffeln. Die Wunderknolle, die hauptsächlich in wärmeren Ländern der Tropen, Subtropen und gemäßigten Zonen angebaut wird, ist reich an Calcium, Magnesium, Vitamin E, Vitamin C und Folsäure. Die orangefarbenen Süßkartoffeln wirken sich positiv auf die Verdauung aus und können das enthaltene Betacarotin in Vitamin A umwandeln, das zellschützend wirkt. Diese drei Rezepte mit Süßkartoffeln sind schnell, einfach und lassen sich den ganzen Tag über genießen.

Fluffige Süßkartoffel-Pancakes

Zutaten (für ungefähr sechs Portionen): 2 Eier, 20 g Haferflocken, 115 g Hüttenkäse, 100 g Süßkartoffel, 1/2 Teelöffel Natron, 1/2 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Honig, 1 Prise Zimt, Butter, Erdnussbutter

Zubereitung: Um die leckeren Süßkartoffel-Pancakes zuzubereiten, zu Beginn die Süßkartoffel(n) waschen und für rund 20 Minuten kochen, bis sie weich werden. Danach das Wasser abgießen und die Süßkartoffeln schälen und mit einer Gabel zu einem Brei zerquetschen. Die Masse danach abkühlen lassen.

Als Nächstes das Püree mit den Eiern, Haferflocken, Hüttenkäse, Natron, Backpulver, Honig und Zimt in einen Mixer geben und vermengen. Fertig ist der Teig.

Butter oder ein alternatives Öl in einer Pfanne erhitzen und dann je einen Esslöffel Teig dazugeben. Den Teig leicht mit einem Löffel plätten und auf mittlerer Hitze auf beiden Seiten anbraten. Wenn der Pancake goldbraun ist, aus der Pfanne nehmen, mit Erdnussbutter bestreichen, nach Wunsch mit Früchten garnieren und servieren.

Mediterrane Ofen-Süßkartoffel

Zutaten (für ungefähr zwei Portionen): 2 Süßkartoffeln, 25 g schwarze Oliven, 50 g getrocknete Tomaten, 50 g Feta, 1/2 Bund Petersilie, 1/2 Bund Oregano, Pfeffer, 200 g Ziegenfrischkäse, 150 g Quark, 1/2 Bund Petersilie, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Bevor man mit der Zubereitung beginnt, den Ofen auf etwa 200 Grad vorheizen. Danach die Süßkartoffeln waschen und von Schmutz befreien, mit der Gabel Löcher einstechen und in Alufolie einwickeln. Auf dem Ofenrost dann circa 60 Minuten im Ofen garen.

Während die Kartoffeln im Ofen garen, die Füllung zubereiten. Getrocknete Tomaten und Oliven schneiden und mit zerbröseltem Fetakäse vermengen. Oregano und Petersilie hacken und dazugeben. Mit Pfeffer vermengen und das Ganze abschmecken.

Der Dip wird mit Ziegenfrischkäse und Quark zubereitet. Beides vermengen, Petersilie hinzugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Gegarte Kartoffeln aus dem Ofen holen, die Alufolie öffnen und an der oberen Seite längs aufschneiden. Die Süßkartoffeln dann mit der Tomaten-Oliven-Paste füllen und mit dem Dip servieren.

Wenn es schnell gehen muss: Süßkartoffel-Lachs-Puffer

Zutaten (für ungefähr vier Portionen): 250 g Lachsfilet, 1 Süßkartoffel, 1 Bund Dill, 2 Eier, 2 Frühlingszwiebeln, 3 Esslöffel Öl, Muskat, 80 g Joghurt, 3 Esslöffel Mayonnaise, 1 Knoblauchzehe, 1 Zwei Dill, 1 Teelöffel Honig, 2 Esslöffel Sriracha Sauce, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Im ersten Schritt die Süßkartoffel schälen und in große Würfel zerteilen. Die Würfel in kochendem Salzwasser so lange garen, bis die Stücke weich werden. Währenddessen den Lachs in Öl anbraten.

Den gebratenen Lachs mit den Fingern zerteilen und in einer Schüssel mit den Süßkartoffeln vermengen. Die Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden und mit Dill und Eiern dazugeben. Nun alles gut vermixen und die Süßkartoffeln leicht mit einer Gabel zerdrücken. Mit Salz, Pfeffer und Muskat das Gemenge abschmecken.

Aus der gesamten Masse lassen sich rund vier bis sechs Puffer formen. Diese in Öl anbraten, bis sie goldbraun sind.

Zusätzlich den Joghurt, die Mayonnaise, Knoblauch, Dill, Honig, Sriracha, Salz und Pfeffer vermischen und zu einem Dip anrühren. Danach zu den Süßkartoffel-Puffern servieren.