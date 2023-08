Gut zu wissen: Spannende Fakten rund um Nahrungsergänzungsmittel

Ihre Herkunft, Inhaltsstoffe und Wirkungen sind oft fragwürdig, dennoch hat sie schon fast jeder einmal genommen - die vermeintlich wundersamen Nahrungsergänzungsmittel. Ein Fakten-Check...

Obwohl inzwischen viele Menschen regelmäßig zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, herrscht nach wie vor viel Halbwissen und zu wenig Aufklärung über die vermeintlichen Wunderkapseln. Biochemiker und Ernährungsberater Martin Auerswald, Autor von "Fakten-Check Nahrungsergänzungsmittel" (Herbig Verlag), hat im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news fünf wichtige Fakten parat, die nicht jeder weiß, aber jeder wissen sollte.

Täglich werden neue Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt gebracht

"Getestet und geprüft werden sie nur stichprobenartig - viele der im Handel befindlichen Präparate sind fragwürdiger Herkunft, mit fragwürdigen Inhaltsstoffen und Wirkungen. Bis es bessere Kontrollen und Regulierungen gibt, ist es wichtig, auf Qualitätsprodukte zu vertrauen und skeptisch zu bleiben, wenn bestimmte Produkte etwas zu günstig sind, um wahr zu sein."

Eine ausgewogene Ernährung reicht nicht aus

"Während der Begriff 'ausgewogene Ernährung' ein sogenanntes Nebelwort ist, das nie definiert wurde, reicht auch die gesündeste Ernährung nicht aus. Tatsache ist, dass jeder Mensch individuelle Nährstoffdefizite aufweist. Grund dafür sind unser heute gänzlich anderer Lebensstil und andere Ernährung als noch vor 100 oder 100.000 Jahren. Es geht also darum, unserem Körper das zu geben, was er so dringend braucht und über die Ernährung nicht ausreichend bekommt."

Ist Deutschland ein Vitaminmangelland?

"Vielerorts heißt es von Ernährungsinstituten, Deutschland sei ein Vitaminmangelland. Doch auch dies stimmt nicht: während ein klinischer Mangel (mit manifesten Mangelerkrankungen) eher selten vorzufinden ist, weisen die meisten Menschen subklinische Mängel auf, die im Blut nachweisbar sind und eher mit unspezifischen Symptomen wie Unwohlsein, Infektanfälligkeit oder Müdigkeit erkannt werden können."

Extrakte sind nichts anderes als die Essenz bestimmter Naturheilmittel

"Die weisen in der Naturheilkunde eine teils jahrtausendealte Tradition auf. Der Übergang zwischen Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel ist oft fließend: Während Kaffee und Tee typische Beispiele für Heißwasserextrakte sind, die als Nahrungsmittel gängig sind, gibt es Extrakte aus Reishi, Kurkuma, Weihrauch oder Grüntee als Nahrungsergänzung in Kapsel- oder Pulverform zu kaufen. Damit kann die Gesundheit zielgerichtet positiv beeinflusst werden."

Gute Aufklärung ist entscheidend

"Ohne gute Aufklärung grenzt der Einsatz von Nahrungsergänzungen oftmals an Russisch-Roulette, mit guter Aufklärung kann damit Gesundheit und Wohlbefinden verbessert werden. Denn man kann Nahrungsergänzungen richtig oder falsch machen - so, wie niemand ohne Vorkenntnisse am eigenen Auto herumschrauben würde, sollten Nahrungsergänzungen nur nach guter Beratung und Aufklärung eingesetzt werden. Trifft gute Aufklärung auf sinnvollen Einsatz mit qualitativ hochwertigen Produkten, können Nahrungsergänzungsmittel als Ergänzung zur gesunden Ernährung viel Gutes für uns tun."