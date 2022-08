Gefährliche Hitze: So können sich Festival-Besucher schützen

Bei einem Festival-Wochenende steht der Spaß im Vordergrund, die eigene Gesundheit sollte dabei aber nicht in Vergessenheit geraten - besonders bei enormer Hitze. Das sind die wichtigsten Tipps.

Tanzen, feiern und mitsingen gehören auf einem Festival allemal dazu. Bei starker Hitze kann das den Körper jedoch an seine Grenzen bringen. Mit diesen Tipps bewahren Besucherinnen und Besucher einen kühlen Kopf.

Lauwarmes Wasser trinken

Bei hohen Temperaturen neigt man schnell zu kalten Abkühlungen. Dabei hilft lauwarmes Wasser besser, Schweißausbrüche und Co. zu reduzieren. Warum? Eiskaltes Wasser lässt den Körper noch mehr schwitzen, da es an die eigene Körpertemperatur angepasst wird. Wer also die Eiswürfel weglässt und viel trinkt, macht alles richtig. Um den Kreislauf zu stabilisieren hilft es, die Handgelenke kurz unter eiskaltes Wasser zu halten.

Kopfbedeckung und Sonnenschutz

Ein weiteres Must-Have: Kopfbedeckung! Neben herkömmlichen Caps gibt es hier inzwischen eine breite Auswahl an coolen Accessoires, etwa stylische Angel- oder Cowboyhüte. So ist unser Haupt vor der prallen Sonne geschützt und Sonnenbrand auf der Kopfhaut hat keine Chance. Zudem sollte man während des Feierns mehrmals gründlich Sonnenschutz auftragen.

Luftige, aber nicht zu kurze Kleidung

Viele greifen bei Hitze schnell zu enorm kurzer Kleidung, was unter der prallen Sonne jedoch zu gefährlichem Sonnenbrand führen kann. Leichte Stoffe wie Leinen oder Baumwolle sind bei hohen Temperaturen die beste Wahl. Zudem ist es empfehlenswert, so viel Haut wie möglich zu bedecken.

Leichte Kost

Um deftiges Essen in großen Portionen zu verdauen, muss unser Körper viel arbeiten. Auch das führt dazu, dass wir noch mehr schwitzen. Lieber zu leichter Kost mit viel Nährstoffen und Vitaminen greifen, etwa ein leckerer Wrap oder eine reichhaltige Bowl. Auch Powerriegel aus Datteln oder Nüssen sorgen für neue Energie.