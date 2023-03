Gartentipps für den März: Was jetzt zu tun ist

Im März können Hobbygärtner die Weichen für die Entwicklung des Gartens stellen. Erste Pflanzen setzen, Kompost herausbringen, aufräumen: Das ist jetzt zu tun.

Schon im März fallen im Garten einige Aufgaben an.

Minusgrade gehören bald der Vergangenheit an und die Natur beginnt langsam zu erwachen. Da steigt die Lust, wieder im Garten anzupacken. Bis zum offiziellen Frühlingsstart am 22. März ist es zwar noch einige Wochen hin. Dennoch können Hobbygärtner schon jetzt einige Vorbereitungen für die neue Gartensaison treffen und dem Garten nach dem Winter wieder Leben einhauchen. Wer schon jetzt zu Rechen, Spaten und Gartenschere greift, freut sich im Frühling über einen schönen Garten. Das lässt im März bereits erledigen.

Den Garten aufräumen

Minusgrade und Schnee im Winter hinterlassen Spuren im Garten. Punkt eins auf der Liste ist deshalb das Aufräumen. Mit einem Rechen lassen sich grobe Winterüberbleibsel wie Laub, überschüssige Erde oder Moos zusammentragen. Auch abgefallene Zweige von Bäumen sind nach dem Winter keine Seltenheit. Wuchert außerdem Unkraut? Dann geht es diesem mit einer Harke an den Kragen, damit es keine Samen streuen und sich im Frühjahr und Sommer über den Rasen verbreiten kann.

Vorsicht beim Rückschnitt

Der Schnitt von Stauden, Bäumen und Sträuchern sollte jetzt bereits abgeschlossen sein, da von 1. März bis 30. September die offizielle Vogelschutzzeit gilt. Radikale Baumschnitte sind in diesem Zeitraum nicht erlaubt, schonende Zier- und Pflegeschnitte an Hecken, Sträuchern und Bäumen allerdings schon. Alte Triebe an Gehölzen dürfen ebenfalls abgeschnitten werden, sofern dabei die einheimische Tierwelt berücksichtigt wird.

Kompost ausbringen

Die abgeschnittenen Äste und Zweige müssen nicht in der Bio-Tonne landen. Kleingehäckselt dienen sie als Mulch, der unter Bäumen und Sträuchern Platz findet. Lediglich zurückgeschnittenes Efeu und das Laub von Nussbäumen eignen sich dafür nicht. Um den restlichen Garten beim Wachsen zu unterstützen, hilft es, ihn schon im März mit Dünger oder Kompost auszulegen. Aber Vorsicht: In manchen Teilen Deutschlands könnte es im März noch deutlich zu kalt sein, um den Rasen auszusäen und zu düngen. Dafür sollten die Temperaturen durchgehend bei mindestens zehn Grad Celsius liegen.

Erste Pflanzen setzen

Wenn die Frostzeit endgültig vorbei ist, können Hobbygärtner bereits im März beginnen zu pflanzen. Denn manche Gewächse müssen sogar früh in die Erde, darunter Rosen, Zwiebelpflanzen oder Gräser. Besonders wohl fühlen sie sich, wenn die Erde in den Beeten nach dem Winter erst einmal aufgelockert wird.

Dafür die Erde spatentief gründlich lockern und Unkraut entfernen. Eine Hacke hilft dabei. Erste Gemüsesorten können dann bereits ihren Platz im Beet finden, etwa Paprika und Chili. Sie haben eine besonders lange Keimdauer. Auch Möhren, Mangold und Zwiebel kommen gut mit frühlingshaften Temperaturen zurecht. Meldet sich der Frost doch noch mal, eignet sich Frischhaltefolie über der jungen Saat als Erste Hilfe gegen die Minusgrade.