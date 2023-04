Fünf Küchengadgets, die unnötig und sinnvoll zugleich sind

Ein Buttermesser, das man beheizen kann oder eine Gabel, die Sauce direkt aus der Senftube serviert? Auf den ersten Blick wirken diese Küchengadgets unnötig, aber sie haben dennoch erstaunlich sinnvolle Funktionen.

Die "Saurk" kombiniert Gabel und Tube in einem Gadget.

Kochen kann eine Wissenschaft für sich sein - die richtigen Küchengeräte können dabei eine große Hilfe sein. Je mehr Arbeit sie uns abnehmen, desto besser. Unter zahlreichen Gadgets tummelt sich zwar bestimmt der ein oder andere Staubfänger, doch selbst das am unnötigsten wirkende Gerät kann zum unverzichtbaren Equipment in der Küche werden. Von der Müslischale, die Knuspern bis zum letzten Bissen garantiert, bis hin zur Gabel, die Saucen direkt aus der Tube serviert: Diese auf den ersten Blick sinnlosen Küchengadgets sollten Hobbyköche nicht missen.

Müslischale mit besonderem Clou

Wer kennt das nicht: Spätestens beim letzten Löffel Müsli hat die Milch das Getreide so sehr aufgeweicht, dass von crunchy Cornflakes nichts mehr übrig ist. Die "Niemals matschiges Müsli"-Schale bringt hier die Lösung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schüsseln hat die Schale zwei separate Kammern, die das Müsli vor dem Aufweich-Tod im Milchbad retten sollen. Während des Essens löffelt man einfach eine Portion Müsli in die Milch und sorgt so dafür, dass das Müsli bis zum letzten Bissen knusprig ist.

Beheiztes Buttermesser

Schluss mit harter Butter! Das beheizte Buttermesser ist die ideale Lösung für alle, die morgens gerne ihr Brötchen mit Butter bestreichen, aber keine Geduld haben, die Butter erst auf Zimmertemperatur zu bringen. Mit der beheizten Messerklinge gleitet man selbst durch den härtesten Butterblock mit geschmeidiger Leichtigkeit.

Aus Tube mach Besteck: die Thomy Saurk

Der Senfhersteller Thomy will mit der "Saurk" für ein ganz neues Genusserlebnis sorgen. Hinter dem Wortspiel aus "Sauce" und "Fork" verbirgt sich eine Gabel, die man als Aufsatz auf eine Saucentube stecken kann und sie so in Besteck verwandelt. Die originelle Gadget-Neuheit ist weltweit die erste ihrer Art und ermöglicht es laut Thomy dank "deutscher Ingenieurskunst, dem Open-Sauce-Design und der patentierten Von-Tube-zu-Gaumen-Technologie sowie der Spaß-Garantie", Senf, Mayonnaise oder Ketchup direkt aus der Tube zu servieren.

Messlöffel mit integrierter Waage

Esslöffel, Teelöffel, Küchenwaage: Besonders beim Backen braucht man ziemlich viele Utensilien, da es auf genaue Mengenangaben ankommt. Allerdings nicht mit einer Löffelwaage - ein Gerät, das Messlöffel und Waage in einem kombiniert. Damit lassen sich Pulver, Kräuter und Gewürze ganz einfach dosieren - direkt von der Packung in Topf, Pfanne oder Rührschüssel.

Toaster mit Durchblick

Nie mehr verbranntes Toastbrot: Transparente Toaster aus Glas sind nicht nur ein wahrer Blickfang, das besondere Design ermöglicht es auch, das Brot durch ein Sichtfenster beim Rösten zu beobachten. So wird jede Scheibe perfekt nach Wunsch geröstet.