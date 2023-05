Essen wie ein König: Die Lieblingsrezepte der britischen Royals

Vom "Coronation Chicken" zur "Coronation Quiche": Zu besonderen Anlässen wählen die Royals jeweils Spezialrezepte aus. Wer noch Snack-Ideen für die Krönung von König Charles III. am 6. Mai sucht, wird hier fündig.

Zu besonderen Anlässen ernennen die britischen Royals stets ein Spezialgericht, das das Volk dazu inspirieren soll, zum gemeinsamen Festmahl zusammenzukommen. Für seine Krönung am 6. Mai hat König Charles III. (74) - eine Quiche aus Spinat, Bohnen, Käse und Estragon. Menschen im ganzen Land sollen sich am Tag seiner Krönung in ihren Kommunen zu sogenannten "Big Lunches" versammeln und das Gericht schlemmen. Auch Queen Elizabeth II. (1926-2022) wählte zu ihrer Krönung 1953 ein Rezept aus, das in Großbritannien inzwischen quasi Nationalgut ist, zum Platinjubiläum im Jahr 2022 gab es ein Dessert. Wer am kommenden Samstag wie ein König speisen will, während im TV die Krönung läuft, findet hier einige der Lieblingsrezepte der Royals.

"Coronation Quiche" zur Krönung von König Charles III., 2023

Zutaten: 125 g Mehl, eine Prise Salz, 25 g kalte Butter (gewürfelt), 25 g Schmalz, 2 EL Milch (oder alternativ: eine Fertigpackung frischer Mürbeteig), 125 ml Milch, 175 ml Crème Double, 2 mittelgroße Eier, 1 EL gehackter frischer Estragon, Salz und Pfeffer, 100 g geriebenen Cheddar, 180 g gekochten Spinat, 60 g gekochte Saubohnen oder Sojabohnen, Quicheform

Zubereitung:

Für den Teig Mehl und Salz in eine Schüssel sieben, Butter und Schmalz hinzugeben und mit den Fingerspitzen verreiben, bis ein sandiger Teig entsteht. Die Milch nach und nach hinzugeben und alles zu einem Teig verkneten. Zugedeckt im Kühlschrank 30 bis 45 Minuten ruhen lassen.

Eine Arbeitsfläche bemehlen und den Teig zu einem Kreis ausrollen, der etwas größer als die Oberseite der Form und etwa 5 mm dick ist. Die Form mit dem Teig auskleiden und darauf achten, dass keine Löcher entstehen, sonst könnte die Mischung auslaufen. Zugedeckt weitere 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Den Backofen auf 190 Grad Celsius vorheizen. Die Backform mit dem Teig mit Backpapier und Backbohnen auslegen und 15 Minuten blind backen.

Backofentemperatur auf 160 Grad reduzieren. Milch, Sahne, Eier, Kräuter und Gewürze in einer Schüssel verquirlen. Die Hälfte des geriebenen Cheddars auf den Teigboden streuen, mit gehacktem Spinat, Bohnen und Kräutern belegen, dann die flüssige Mischung darüber gießen.

Den restlichen Käse darüberstreuen und im Ofen 20 bis 25 Minuten lang backen, bis die Quiche leicht golden ist.

"Coronation Chicken" zur Krönung von Queen Elizabeth II., 1953

Für ihre Krönung im Jahr 1953 wählte Queen Elizabeth II. das sogenannte "Coronation Chicken" als Spezialgericht: ein Geflügelgericht aus gekochtem kalten Hühnerfleisch, Mayonnaise und Currypulver - mit dem damals noch "exotischen" Gewürz Curry eine Hommage an das ehemalige Empire, zugleich mit einfachen Zutaten wie Huhn und Mayonnaise nicht zu luxuriös angesichts der Nachkriegszeit.

Zutaten: 2 kg Hühnchen, 1 EL Pflanzenöl, 1 kleine Zwiebel (fein gehackt), 1 EL Currypaste, 1 EL Tomatenpüree, 100 ml Rotwein, 1 Lorbeerblatt, Saft einer halben Zitrone, 4 Aprikosenhälften (fein gehackt), 300 ml Mayonnaise, 100 ml Schlagsahne, Salz und Pfeffer und etwas Brunnenkresse zum Garnieren

Zubereitung:

Hühnchen häuten, in kleine Stücke schneiden und grillen, bis es gar ist.

Öl in einem kleinen Topf erhitzen, Zwiebel darin glasig dünsten. Currypaste, Tomatenpüree, Rotwein, Lorbeerblatt und Zitronensaft hinzugeben. Ohne Deckel etwa zehn Minuten köcheln lassen, bis alles gut reduziert ist. Abseihen und abkühlen lassen.

Die gehackten Aprikosenhälften pürieren und zusammen mit der abgekühlten Soße in die Mayonnaise schlagen. Sahne steif schlagen und unter die Masse geben. Mit Salz und Pfeffer würzen und bei Bedarf mehr Zitronensaft hinzufügen.

Die gegrillten Hühnchenstücke unterheben, mit Brunnenkresse garnieren und als Salat servieren. Oder typisch britisch: als Füllung für ein Sandwich verwenden!

Victoria Sponge Cake aus der Regentschaft von Queen Victoria

Noch heute ein echter Dauerbrenner bei royalen Gartenpartys und eines der liebsten Desserts vieler Briten: der Victoria Sponge Cake! Benannt nach Queen Victoria (1819-1901), die ab 1837 auf dem britischen Thron saß. Den Biskuitkuchen soll die Monarchin fast täglich zur Tea Time verzehrt haben. Hier gibt es .

Zutaten: 3 Eier, 150 g Zucker, 150 g weiche ungesalzene Butter, 150 g Mehl, 1 TL Backpulver, 0,5 TL Vanilleextrakt, Himbeer- oder Erdbeermarmelade, 150 g weiche ungesalzene Butter, 220 g Puderzucker, 5 Tropfen Vanilleessenz

Zubereitung:

Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Zwei Kuchenformen mit 20 cm Durchmesser einfetten.

Zucker, Vanilleextrakt und Butter cremig schlagen, bis eine fluffige Konsistenz entsteht. In einer separaten Schüssel die Eier schlagen und nach und nach unter die Creme geben. Das Mehl hineinsieben und untermischen.

Den Teig zu gleichen Teilen in die gefetteten Kuchenformen geben und auf mittlerer Schiene etwa 20 Minuten backen, bis beide Kuchen goldbraun sind. Dann abkühlen lassen.

Für die Buttercreme Butter, gesiebten Puderzucker und Vanilleessenz cremig schlagen.

Wenn beide Kuchenstücke ganz abgekühlt sind, Oberfläche des einen großzügig mit Marmelade bestreichen und mit einer dicken Schicht Buttercreme bedecken. Dann den zweiten Kuchen daraufsetzen und leicht andrücken. Kuchen mit Puderzucker garnieren. Tipp der royalen Chefs: mit einer Kanne englischem Tee genießen!

Aus der Palastküche: Rezept für Fruit Scones

Ein weiterer britischer Klassiker und perfekt als TV-Snack: Scones! Die Patissiers der royalen Palastküche haben , das wohl auch regelmäßig auf dem Teller von Charles, Camilla und Co. landen dürfte.

Zutaten: 500 g Mehl, 28 g Backpulver, 94 g Butter, 86 g Zucker, 2 Eier, 140 ml Buttermilch, 100 g Sultaninen

Zubereitung:

Sultaninen mit heißem Wasser bedecken und eine halbe Stunde einweichen.

Mehl, Backpulver, Butter und Zucker in einer Schüssel vermengen, bis ein sandiger Teig entsteht. In einer separaten Schüssel Eier und Buttermilch schlagen und nach und nach zum Teig dazugeben. Kneten, bis ein glatter Teig entsteht. Sultaninen hinzugeben und gut im Teig verteilen.

Teig aus der Schüssel nehmen und abdecken, 30 Minuten ruhen lassen. Anschließend ausrollen, sodass der Teig etwa 2,5 cm dick ist. Kreise ausstechen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und weitere 20 Minuten ruhen lassen.

Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Die Scones mit etwas Ei glasieren und zehn bis zwölf Minuten im Ofen backen, bis sie goldbraun sind. Serviert werden die Scones typischerweise mit "Clotted Cream" und Marmelade.