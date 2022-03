Betriebliche Altersvorsorge: Was ist das, für wen lohnt sie sich?

Mit der betrieblichen Altersvorsorge können sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer sparen - und trotzdem die Rente aufstocken. Alles Wissenswerte zur betrieblichen Rentenvorsorge.

Weil sich kleine und mittelständische Unternehmen häufig nicht die gleichen Gehaltserhöhungen leisten können wie Großkonzerne, bietet der Staat Möglichkeiten, Arbeitsplätze attraktiver zu machen. Eine von ihnen ist die betriebliche Altersvorsorge (bAV). Darum profitieren Arbeitnehmer, aber auch Arbeitgeber von der betrieblichen Rentenvorsorge.

Bruttolohn für die Zukunft

Arbeitnehmer, die in die bAV einzahlen, verzichten auf einen Teil ihres Bruttolohns. Der Arbeitgeber ist seit 2019 dazu verpflichtet, diesen Anteil mit mindestens 15 Prozent zu bezuschussen. Ab 2022 gilt das auch für Verträge, die älter sind als 2018. Dieses Geld bekommt man nach seinem Rentenantritt ausbezahlt - ob bis an sein Lebensende monatlich oder als einmalige Gesamtzahlung, das entscheidet der Arbeitnehmer selbst. Derzeit schließen Einzahler Verträge ab, die sich auf das 67. Lebensjahr beziehen. Ausnahme: Sollte jemand berufsunfähig werden, hat die Person früher Anspruch auf die Vorsorgeleistung.

Weil Arbeitnehmer auf einen Teil ihres Bruttolohns verzichten, können dadurch die Abgaben zur Sozialversicherung sinken. Es entsteht ein sogenannter geldwerter Vorteil, der bei der späteren Auszahlung zu versteuern ist. Vorgesorgt ist auch für den Fall, dass Arbeitnehmer ihren Job wechseln: Der neue Arbeitgeber ist verpflichtet, das bAV-Modell mit seinem neuen Mitarbeiter fortzuführen - selbst, wenn es sich um eine andere Branche handelt. Bei Stellen im öffentlichen Dienst ist die bAV inzwischen Standard.

Keine Nachteile für Arbeitgeber

Die Buchhaltung freut sich über in die bAV einzahlende Mitarbeiter, denn nicht nur kann der Anteil zur Sozialversicherung auch für Arbeitgeber sinken, sondern der Zuschuss gilt in der Bilanz als Betriebsausgabe und ist damit steuerwirksam. So entsteht für den Arbeitgeber kein Nachteil, wenn er für seine Arbeitnehmer-Beiträge zur bAV mitfinanziert. Im Gegenteil: Der Steuersoftware-Hersteller Lexware spricht davon, dass durch die Mitarbeiterbindung ebenso steigt wie die Attraktivität auf dem Bewerbermarkt. Handelt es sich um ein Einkommen von maximal 2.575 Euro brutto, bezuschusst der Staat den Arbeitgeberanteil außerdem mit 30 Prozent.

Um die betriebliche Altersvorsorge in die Praxis umzusetzen, gibt es fünf Möglichkeiten, wie das : Der Arbeitgeber kann eine sogenannte Direktzusage machen, dass der Mitarbeiter am Ende seines Erwerbslebens eine Betriebsrente unmittelbar ausgezahlt bekommt. Der Arbeitgeber ist in diesem Fall nicht verpflichtet, die Leistung fortzuführen, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Häufiger ist die Variante, in der Dritte mit der Organisation betraut werden. Hier kommen Unterstützungskassen, Lebensversicherungen, Pensionskassen oder Pensionsfonds als Alternativen infrage.