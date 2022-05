Sommerurlaub 2022: Ist die Zeit für normalen Urlaub wieder reif?

Endlich wieder Urlaub: Nach Jahren der Pandemie zieht die Nachfrage nach Reisen deutlich an. Welche Trends sich dabei abzeichnen - und was das für die Urlauber bedeutet.

In Deutschland ist, nach zwei Jahren Corona-Pandemie die Reiselust der Menschen groß. Doch die Reiselust ist durch aktuelle Ereignisse schon wieder getrübt. Der Ukrainekrieg wirft lange Schatten, hat Auswirkungen auf die Wirtschaft und möglicherweise auch auf das Reiseverhalten. Steigende Ölpreise können höhere Ticketpreise zur Folge haben und die Aussichten auf einen entspannten Urlaub trüben. Der Nachholbedarf an Strandurlaub, Natururlaub, Aktivurlaub und überhaupt an Urlaub in fremden Gefilden ist groß. Die Menschen haben, nach so langer Zeit der Entbehrung, Sehnsucht danach, endlich mal wieder so richtig aus dem Alltag auszusteigen, auch wenn es nur für ein paar Tage ist.

Die Einschränkungen durch Corona belasten die Menschen jetzt schon viel zu lange. Urlaub hat einen ganz besonderen Stellenwert bekommen. Ein schöner Urlaub hebt die Stimmung, bringt den Menschen wieder positive Erlebnisse, das Gefühl von Freiheit. Urlaub ist die Zeit, um sich vom Alltag und all seinen Problemen zu erholen. Die Experten vom Deutschen Reiseverband gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Reisen steigt. Doch mit einem Umsatzniveau wie vor Corona ist erst wieder in den Jahren 2023 und 2024 zu rechnen.

Urlaubsverhalten hat sich verändert in den vergangenen zwei Jahren

Corona hat das ganze Leben auf den Kopf gestellt, auch Gewohnheiten für den Urlaub. In den letzten Jahren stand Camping hoch im Kurs, wie . Flugreisen waren während dieser Zeit nur sehr schwer planbar. Von einem auf den anderen Tag konnte eine Region zum Risikogebiet werden. Deshalb verlegten viele ihre Urlaubsreise auf nahe Ziele, kauften sich einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil oder bauten einen Kastenwagen selbst zum Wohnmobil um.

Nicht erst seit Corona ist Camping-Urlaub beliebter geworden. Doch Corona hat den Trend enorm beschleunigt. © Pixabay © dapple-designers (CC0 Public Domain)

Damit fuhren sie an den Chiemsee, an die Atlantikküste oder an die Ostsee und machten dort ganz individuell und unabhängig ihren Urlaub. Der Camping-Boom hatte seinen Anfang schon vor der Pandemie, doch die Zeit mit Corona hat diesen Trend enorm beschleunigt. In einem Zeitraum von vier Jahren haben sich die Zulassungszahlen für Wohnmobile mehr als verdoppelt.

Camping-Keywords und Profiteure laut Similarweb. © Similarweb Beitrag zu Post Covid Trends

Auch die Suchanfragen für Begrifflichkeiten rund um Wohnmobil, Zelten und Camping haben einen Boom erlebt, dies zeigen die . Profitieren konnten einige Webseiten, die zu diesem Thema informierten. Der scharfe Anstieg wurde allerdings erstmal wieder gebremst – ob der erhöhte Trend anhält, bleibt abzuwarten. Dass der Wunsch nach Wohnmobilreisen generell zunimmt ist aber sehr deutlich.

2021 und 2022 Erholung im Beherbergungsgewerbe

Anfang 2020, mit dem Ausbruch von Covid-19 kam der touristische Verkehr auf der ganzen Welt zum Erliegen. Die Beherbergungsindustrie ist in der Zeit von Juli 2020 bis Juni 2021 um über 30 Prozent zurückgegangen. Kurze Erholung gab es im Sommer 2020 bis ein neuerlicher Lockdown wieder alles zum Erliegen brachte.

Die Lockerung des Lockdowns führte zu einer leichten Erholung. Das 2. Quartal 2021 hat einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, was allerdings nicht schwer ist, da der Reisemarkt komplett brach lag. Mittlerweile sieht man einen aufstrebenden Trend in Besuchern bei Reisewebseiten.

Auch Fluggesellschaften können langsam wieder aufatmen und erhalten wieder mehr Buchungen. So steht im Geschäftsbericht der Lufthansa, dass seit dem Frühjahr 2021 deutliche Erholungstendenzen zu beobachten sind. Durch den Impffortschritt und die weniger aggressive Omikron Variante besteht die berechtigte Hoffnung auf ein Zurück zum normalen Leben.

Hoffen auf Normalität – die Chancen stehen gut

Sobald die Corona-Zahlen wieder rückläufig sind, werden die Menschen wieder Hoffnung schöpfen und den Mut haben, ihrer Reiselust zu frönen. Viele haben mittlerweile gelernt, mit dem Virus zu leben oder lernen es gerade. Die wenigsten wollen noch ein weiteres Jahr ohne Urlaub verbringen. Am liebsten wollen sie Urlaub mit Sonnengarantie. Die eingehenden Neubuchungen entfallen schon jetzt auf Sommerreisen und Ferientermine.

Viele sehnen sich danach, etwas anderes zu sehen, die Sonne zu spüren und Urlaub fern der Heimat zu machen. © Pixabay © suissgirl (CC0 Public Domain)

Viele in der Branche sind optimistisch, dass sich die Rahmenbedingungen wieder verbessern und alles normal wird. Schon bald wird es kaum noch Gründe geben, nicht zu verreisen. Die Impfquote in Europa ist hoch. Es besteht die Möglichkeit, auch Kinder impfen zu lassen. Zudem kommt noch der psychologische Effekt der Abstumpfung hinzu. Die Menschen gewöhnen sich immer mehr an die Pandemie.

Was bedeutet das für die Reisenden?

Wer jetzt schon weiß, dass er verreisen wird, sollte seine Reise schon buchen. Das gilt vor allem für jene Reisende, die ganz konkrete Vorstellungen von ihrem bevorstehenden Urlaub haben. Fernreisen bleiben dabei allerdings noch eher selten. Die Menschen wollen Urlaub in Deutschland machen oder zum Badeurlaub ans Mittelmeer fliegen. Individuelle Urlaubsformen in einer Ferienwohnung, einem kleinen Hotel, Urlaub auf dem Land oder auf dem Campingplatz haben dabei die Nase vorn.

Ukrainekrise macht den Menschen Sorgen

Der , die gar nicht in die Region wollen. So ist beispielsweise der Luftraum über Russland für deutsche Flugzeuge und die Flieger aus 35 weiteren Nationen gesperrt. Aber auch russische Flieger dürfen die Europäische Union weder überfliegen noch dort landen. Seit 24. Februar, also unmittelbar seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine, gibt es Sicherheitshinweise, beispielsweise aus Belarus oder der Republik Moldau.

Wichtige Ost-West-Flugkorridore sind dadurch möglicherweise langfristig gesperrt. Das bedeutet für einige Fluggesellschaften zusätzliche Belastungen. Flüge müssen auf alternativen Routen fliegen, was die Flugzeiten und auch die Strecken verlängert und so die Kosten bei den Fluggesellschaften in die Höhe treibt.