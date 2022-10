Online-Terminbuchung: So machen Sie sich bereit für den Herbst

Beauty-Plattformen, auf denen sich bequem online Termine buchen lassen. Wie sie funktionieren und welche Vorteile sie bieten.

Wir genießen noch die letzten Sonnenstrahlen können uns nicht an unserer gebräunten Haut satt sehen und stecken unsere Füße noch ein letztes Mal in die Lieblingssandalen, bevor diese wieder im Schrank verstaut werden.

Dabei darf allerdings nicht der perfekte Nagellack fehlen. Egal ob in der neuen Trendfarbe “Veri Peri” oder im Marine-Look. In dieser Saison nehmen wir die Sommer-Trends mit und scheuen nicht vor Farbe! Vor allem kurz nach dem Urlaub wollen wir uns weiterhin so schön fühlen wie während unseres Sommerurlaubs und möchten Sonne und Strand nicht gleich hinter uns lassen. zwei bis drei Wochen lang glatte Beine und tolle Nägel! Ein Traum. Der Urlaub am Mittelmeer ist vorbei, doch wie wäre es mit einem Beauty-Day, um sich den Urlaub nach Hause zu holen? Quasi ein All-Inclusive Urlaub für Körper, Haut und Haar. Von einer Maniküre bis hin zu einer Wellness-Massage als Abschluss. Die Auswahl an professionellen Nagel- und Kosmetikstudios ist groß.

Online Beauty-Termin - Für den Beauty-Notfall

Der Blick in den Spiegel trügt nicht: Stoppelige Beine und Achseln, die Fußnägel sind brüchig und der Nagellack vom Urlaub beginnt zu bröckeln, die Fersen porös und auch die Hände könnten ganz dringend eine ausgiebige Maniküre gebrauchen. Nachdem wir uns im Urlaub nach hinten gelehnt haben, sollten wir nun auch in der Herbst-Saison dafür sorgen, dass Haut, Haar und Nägel die nötige Pflege und Aufmerksamkeit erhalten wie vor dem Sommerurlaub.

Das letzte Mal Waxing oder die letzte Mani- oder Pediküre wurde seit dem Sommerurlaub nicht in Angriff genommen? Einen Friseursalon von innen haben Sie das letzte Mal in der Sommerzeit gesehen? Auch wenn der erste Reflex Ihnen sagt, dass Sie zum Hörer greifen sollten, um einen Termin im Friseursalon oder im Kosmetikstudio um die Ecke zu vereinbaren, gibt es eine viel bessere Lösung: Beauty-Plattformen, auf denen sich bequem online Termine buchen lassen. Die neue Art der Terminvereinbarung liegt voll im Trend, sodass immer mehr Dienstleister ihren Service online anbieten. Sie haben noch nie was von der Online-Terminbuchung für Beauty-Termine gehört? Kein Problem, hier erklären wir die Vorteile und die Funktionsweisen, damit auch Sie vom neuen Trend der Online-Terminbuchung profitieren und enorm Zeit sparen können.

Die Vorteile der Online-Terminbuchung

Plattformen für die Buchung von Beauty-Terminen online, wie die von , bieten zahlreiche Vorteile. Ihnen als Kunden, aber auch den Friseursalons, Kosmetikstudios oder den Barbershops, die eine Online-Terminbuchung anbieten. Einen Onlineservice für Friseur-, Barber- und Kosmetikdienstleistungen anzubieten erlaubt es Salons, ihr Angebot ins Zeitalter der digitalen Welt zu überführen und somit den Zahn der Zeit zu treffen. Sie als Kunde können jenes Zeitfenster buchen, das Ihnen am besten passt und erhalten in Echtzeit eine Terminbestätigung per Mail sowie eine SMS-Erinnerung 24 Stunden vor Ihrem Termin.

Sie brauchen nicht mehr darauf zu warten, bis Sie Ihren Lieblingssalon telefonisch erreichen, um dann die gegenseitigen Terminkalender abzugleichen. Sie sind autonom und wählen sich einen freien Slot aus, buchen diesen und der frisch gebuchte Termin wird dann in Echtzeit im Terminkalender des jeweiligen Salons abgespeichert. Diese Art der Reservierung kann von überall aus, 24/7 und mit nur wenigen Klicks vorgenommen werden.

Auch Friseure, Barber und Kosmetiker profitieren von der Online-Terminbuchung, da ihr Alltag im Salon erheblich vereinfacht wird und sie nicht mehr durch ein ständig klingelndes Telefon gestört werden. Die Termine werden automatisch in ihrem digitalen Kalender organisiert, der mit ihrer Kundenkartei vernetzt ist. Durch die durchgängige Erreichbarkeit online füllen sich die Kalender der Online-Barber, Online-Friseure und Online-Kosmetiker. Die Lücken zwischen Terminen können einfach vermieden werden, was für einen gesteigerten Umsatz sorgt. Die Einwirkzeit der Balayage beträgt 30 Minuten? Dann wird automatisch ein 30-minütiger Termin frei, der direkt online gebucht werden kann. Buchungsplattformen erhöhen die Sichtbarkeit der Salons online und offline, da ihre Dienste und Leistungen intensiver beworben und die Nutzererfahrung optimiert werden, sodass sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.

Wie finde ich einen Friseur in der Nähe? Ortungsdienste machen’s möglich

Ähnlich wie Lieferdienste, arbeiten auch Buchungsplattformen mit der Geolokalisierung. Das heißt, egal wo Sie sich gerade befinden, Sie können schnell und unkompliziert Friseursalons, Barbershops und Kosmetikstudios in Ihrer Nähe und in Ihrem Umkreis finden. Aktivieren Sie dafür die Standortlokalisierung auf Ihrem Smartphone. Anschließend zeigt Ihnen die Buchungsplattform eine Auswahl an Friseursalons, Kosmetikstudios, Nagelstudios und Barbershops inklusive verifizierten Kundenbewertungen an, die sich in Ihrer unmittelbaren Nähe befinden. Mithilfe dieser Suchfunktion kann der nächstgelegene Salon schnell gefunden, Dienstleistungen je nach Standort, Verfügbarkeit und Bewertungen gefiltert und gebucht werden. Sie haben eine große Auswahl an den besten Beauty-Salons zentralisiert auf einer Plattform und sparen sich Zeit für Ihre gewünschte Dienstleistung in Ihrer Nähe.

Wie funktionieren Buchungsplattformen für Friseurtermine?

Den besten Friseur in der Nähe finden, sich dabei aber nicht in der Flut an Angeboten verlieren? Dafür sind Online-Buchungsplattformen genau das Richtige. Sie wollen zum Friseur, zum Kosmetiker oder zum Barber? Dann wählen Sie dies zuerst aus. Anschließend können die gewünschte Dienstleistung und das passende Zeitfenster ausgewählt werden. Es kann aber auch zuerst nach einer gewünschten Dienstleistung gesucht und anschließend ein passender Salon in der Nähe ausgewählt werden. Dank intelligenter Filter ist der Prozess der Terminbuchung personalisierbar und lässt sich so individuellen Wünschen und Bedürfnissen anpassen. Es ist kein Termin an dem gewünschten Tag frei? Dann werden andere Optionen vorgeschlagen.

Im Anschluss erhält man eine umgehende Terminbestätigung per Mail bzw. eine SMS-Erinnerung einen Tag vor dem Termin. So haben Sie alle nötigen Informationen rund um Ihren Termin auf einen Blick. Der Termin wurde in wenigen Klicks gebucht und kann genauso unkompliziert auch storniert oder eben verschoben werden. Nun heißt es nur noch: Abwarten, bis der lang ersehnte Beauty-Day losgehen kann.