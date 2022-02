Mit Plastischer Chirurgie in einen neuen Lebensabschnitt

Plastische Chirurgie ist an manchen Stellen des Lebens angebracht, wenn die eigene Zufriedenheit durch die Eigenwilligkeiten des Organismus ins Wanken gerät. Welche Eingriffe sinnvoll sind, worauf es dabei zu achten gilt und woran man einen guten Chirurgen erkennen kann.

Ein Schönheitschirurg setzt das Skalpell an einer zuvor markierten Stelle am Augenlid einer Patientin an, um eine Augenlidstraffung durchzuführen.

Meist sind es genetische Ursachen, die verunsichern oder das eigene Körpergefühl herabsetzen. Mit einem mehr oder weniger kleinen Eingriff kann die eigene Zufriedenheit oftmals wieder hergestellt werden. Wichtig dabei: Die Wahl des richtigen Arztes ist entscheidend.

Frau Dr. Maria Wetzel ist in der bekannten im Münchner Camparihaus tätig und hat über die Hochwertigkeit sowie den Sinn von plastischen Eingriffen gesprochen und einige wichtige Fragen beantwortet. Selbst seit 2008 Fachärztin in der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie mit über 20 Jahren Berufserfahrung kann sie umfangreich darüber berichten, welche Chancen in der Plastischen Chirurgie stecken und was Patienten beachten sollten, wenn man nach dem passenden Mediziner in diesem Bereich sucht.

Dr. Maria Wetzel ist Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie in München. © privat

Wann ist plastische Chirurgie angebracht?

Wer sich selbst verändern möchte, muss ab und an die Gegebenheiten der Natur überwinden. Plastische und Ästhetische Chirurgie bildet hier einen wichtigen Zweig, der Medizin, um diesen Weg zu ebenen. Menschen, die einmal den Schritt gemacht und ihr Leben in die Hand genommen haben, können damit ein neues Lebensgefühl erreichen.

Dabei handelt es sich in den meisten Fällen nicht um Menschen, die ein übersteigertes Gefühl zum Perfektionismus haben, sondern primär um Betroffene, die mit kleinen Dingen konfrontiert sind, die das eigene Wohlbefinden aus dem Gleichgewicht bringen.

Frau Dr. Wetzel bestätigt, dass die meisten Patienten nicht auf Perfektionismus aus sind, sondern einfach für eine Optimierung oder die bessere Definition des Körpers sorgen möchten. "Vieles ist genetisch vorgegeben, wie zum Beispiel Reiterhosen. Sie verursachen ein Missverhältnis der Körperproportionen, was zu einem Unwohlsein führt." Das Hervorarbeiten von Konturen, die Angleichung der Kleidergrößen (Ober- und Unterkörper) oder einfach die Zurückgewinnung der Jugend in einem vertretbaren Maße für das eigene Wohlbefinden gewinnt hier an Bedeutung.

Ästhetische Chirurgie und deren Beweggründe:

1. Starke Gewichtsabnahme

Wer den Schritt wagt und sein Körpergewicht nach vielen Jahren reduzieren konnte, darf den Erfolg anfangs genießen, wird sich aber zeitnah an den Hautlappen stören. Zudem resultieren aus diesen Überhängen noch einige Kilogramm an Gewicht, die immer noch auf der Waage angezeigt werden. Durch die Hautstraffung erreicht die Plastische Chirurgie somit ein neues Körpergefühl, das mit dem Abnehmerfolg korrespondiert.

Wenn nach dem Abnehmen die Haut hängt: Plastische Chirurgen bei einer Bauchdeckenstraffung. © dpa

2. Hautzustand nach Schwangerschaften

Rückbildungsgymnastik und Fitnessstudio bilden nur die Basis, um wieder zu einer wohlproportionierten Figur nach einer Schwangerschaft zu gelangen. Die Strapazen, die der Körper in den Monaten durchleben musste, spiegeln sich oft noch lang nach der Geburt auf der Haut und der Psyche der Frau wider. Gerade mit zunehmendem Alter erbringt die Rückbildung nicht mehr den gewünschten Effekt. Um sich aber wieder wohlfühlen zu dürfen, kann ein Eingriff das Körpergefühl deutlich verbessern.

3. Psychische Belastungen ausschalten

Wer schon immer unter einer schiefen Nase, abstehenden Ohren oder anderen Problemen litt, der möchte endlich wieder mit sich und seinem Körper zufrieden sein. Das Selbstbewusstsein leidet in den meisten Fällen nicht unter der kleinen körperlichen Besonderheit, sondern unter den Einflüssen, die die Gesellschaft durch Mobbing oder Hänseleien ausgelöst hat.

4. Schamgefühl verlieren

Körperliche Veränderungen sind vollkommen natürlich, können aber das eigene Körpergefühl beeinflussen. Gerade bei einer stabilen Beziehung kann eine "vermeintliche optische“ Ungereimtheit dazu führen, sich dem Partner zu verschließen. Auch hier kann die plastische Chirurgie ansetzen.

5. Unfälle oder Fehler optisch ungeschehen machen

Es gibt Situationen, die keiner selbst verschuldet hat, sondern die einfach passiert sind. Wer dadurch einen kosmetischen Schaden erlitt, muss nicht sein Leben lang damit leben. Plastische Chirurgie kann beeindruckende Ergebnisse erzielen. Selbst bei funktionellen Beeinträchtigungen, unter anderem durch Narben, die über die Gelenke reichen, ist es möglich rekonstruktiv die korrekte Funktion wieder herzustellen.

6. Natürliche „Makel“

Viele Frauen leiden unter den natürlichen Makeln, wenn sie mit einer zu großen Brust oder ungleichen Körbchen ausgestattet sind. Aber auch andere natürliche Erscheinungen, wie Feuermale, Muttermale im Gesicht oder Deformationen an anderen Körperteilen sind Gründe für ein eingeschränktes Selbstbewusstsein und Unsicherheit. Wer sich für den chirurgischen Weg entscheidet, kann einen wahren Mehrwert für sich schaffen.

7. Brustkrebs

Leider ein Thema, das sowohl Frauen mittleren Alters als auch junge bis hin zu jugendlichen Patientinnen betrifft. Insbesondere durch die heutigen Fähigkeiten der Plastischen Chirurgie lassen sich unterschiedliche Disziplinen miteinander verbinden. Somit ist nicht nur die Entfernung des Tumors im Rahmen der Erkrankungen denkbar, sondern auch der gleichzeitige Brustaufbau durch Eigenfett oder Implantate sowie die optische Anpassung der Brust, um trotz des Schicksalsschlages für ein gutes Körpergefühl zu sorgen.

Welche plastischen Eingriffe werden am häufigsten durchgeführt?

Was die invasiven Eingriffe angeht, entsteht folgende Rangordnung.

1. Brustvergrößerung

2. Fettabsaugung

3. Bauchdeckenstraffung

Mit mehr als , die jährlich weltweit durchgeführt werden, steht Deutschland im Anteil der Operationen an Platz 1 in Europa. Dies entsteht nicht nur durch die Größe und den Wohlstand des Landes, sondern auch die gute medizinische Ausbildung und Versorgung, wovon die Patienten profitieren.

In der Gesamtheit überwiegen aber die minimalinvasiven Eingriffe, wie das Auffüllen der Lippen oder eine Faltenbehandlung. Hierbei gilt zu beachten, dass die Wirkung des Eingriffes nur über eine bestimmte Zeit anhält und aufgefrischt werden muss. Ergebnisse bis zu sechs Monaten sind realistisch, aber auch abhängig vom Stoffwechselprozess des Körpers und dem Zustand der Haut.

Ist plastische Chirurgie immer mit einem operativen Eingriff verbunden?

Nein, minimalinvasive Eingriffe, wie eine Botox-Behandlung oder das Unterspritzen von Hyaluronsäure erfordert weder das Narkotisieren des Patienten, noch eine lange Dauer des Eingriffes. Selbstredend bestehen auch bei dieser Behandlungsform kleinere Risiken. Schon durch das Einbringen von Nadeln unter die Haut kombiniert mit synthetischen Wirkstoffen in kleinen Dosen könnten Reizungen oder Infektionen auftreten. Dennoch sind diese möglichen Unannehmlichkeiten nicht vergleichbar mit möglichen Komplikationen eines großen operativen Eingriffs unter Vollnarkose, so Frau Dr. Wetzel.

Inwiefern ist plastische Chirurgie ethisch vertretbar?

"Ein plastischer Chirurg sollte immer nach seinem besten Wissen und Gewissen sowie zum Wohle des Patienten handeln. Mitunter sind es Einzelfallentscheidungen, die aus medizinischen Gesichtspunkten trotz einiger vermeintlicher Hemmschwellen, einen Eingriff erforderlich machen", betont die Ärztin, die selbst Mutter von drei Kindern ist. Speziell bei Kindern und Jugendlichen, aber auch Schwangeren oder Menschen mit einem vollkommen überzogenen Schönheitsideal, die zu einer radikalen Veränderung greifen möchten, erteilt ein Plastischer Chirurg definitiv eine Absage. Allein die Risiken, die im Raum stehen, sind keine Relation zu den erwarteten Ergebnissen.

Wobei jeder Chirurg seine Entscheidung selbst trifft, haben viele einen Kodex, den sie sich als Maßstab nehmen:

1. Keine unnötigen Eingriffe, die weniger Nutzen bringen als Risiken.

2. Nur Patienten mit realistischen Wünschen, einer guten Gesundheit und vor allem einer hohen Kompromissbereitschaft, damit überzogene Vorstellungen neutralisiert werden können.

3. Ausnahmen bei Kindern oder Jugendlichen kommen nur dann infrage, wenn die Gesundheit und das Wohlergehen des Patienten dadurch verbessern werden kann.

4. Keine Eingriffe großen Ausmaßes, wenn der Langzeiteffekt durch schlechtes Bindegewebe oder bestehende Erkrankungen nicht erreichbar wird.

Schon aufgrund dieser Aspekte setzen sich die plastischen Chirurgen täglich genau mit ihren Patienten auseinander und gehen einen langen Weg mit ihnen bis zur erstrebten Veränderung. Neben dem Wunsch der Beseitigung eines Makels müssen auch die körperliche Gesundheit und der schlussendliche Nutzen von Eingriffen immer ein Gleichgewicht bilden.

Ein Beispiel: Der Operation einer Jugendlichen mit Brustkrebs steht nichts im Weg, eine Brustvergrößerung oder anderen kosmetischen Eingriffen, die im Rahmen der Wachstumsphase stattfinden sollten, hingegen schon.

Welche Kosten entstehen für einen Eingriff und gibt es Chancen auf eine Kostenübernahme?

Dr. Wetzel mahnt zur Vorsicht bei den Preisangaben der Ärzte. Mitunter seien diese nicht vollständig oder immer gerechtfertigt. "Meist werden nur Kosten für die eigentliche Operation oder Behandlung ausgezeichnet, aber keine Zahlen für Nachbetreuung, Unterkunft oder Komplikationsmanagement genannt.“ Alle größeren Eingriffe, wie die Angleichung der Brust, Fettabsaugungen oder die Straffung der Bauchdecke sind in einem Bereich zwischen 5.000 und 10.000 Euro anzusiedeln. Minimalinvasive Behandlungen bewegen sich oft in einem dreistelligen Bereich. Der Preis variiert entsprechend des Behandlungsumfanges und der Menge des Materials, das zum Einsatz kommt. Die Auffrischung der Behandlungserfolge nach spätestens sechs Monaten ist dabei unumgänglich.

In besonderen Fällen, wenn Patienten unter der ästhetischen Problematik leiden, ist eine Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse denkbar. Insbesondere bei starker Gewichtsabnahme, aber auch körperlichen Einschränkungen, die nicht selbstverschuldet aufgetreten sind, können Krankenkassen Unterstützung anbieten. Allerdings müssen Betroffene hier vorab unterschiedliche Nachweise vorlegen, dass sie wirklich unter dem Zustand leiden oder dadurch im Alltag eingeschränkt sind. Beispielweise auch der Verlust des Jobs oder die erschwerte Umsetzung von Aufgaben im Alltag können dabei eine Rolle spielen. Zudem gilt es zu bedenken, dass viele Krankenkassen nur einen geringen Regelsatz für die Erstattung der Kosten vorsehen. Eigenanteile sind daher nicht ausgeschlossen.

Psychologische, aber auch medizinische Gutachten in Kombination mit einem Antragsverfahren bei den Krankenkassen können nicht nur Zeit, sondern auch Nerven kosten. Wer aber am Ball bleibt und ein neues Leben beginnen möchte, der kann auch bei der Krankenkasse die Bewilligung erzielen. Natürlich wird die Entscheidung der Kassen nicht nur von den vorliegenden Gutachten abhängig gemacht, sondern auch vom Alter der Person, die potenziell zukünftig entstehenden Einschränkung sowie Nebenerkrankungen, die ein Risiko für den Eingriff darstellen würden.

Kann ich einen plastischen Eingriff immer wieder rückgängig machen?

Auffallend oft gelangen vermeintliche Schönheitsideale, wie eine große Oberweite, in den Fokus. Damen, die sich für den Schritt entschieden haben und nach einigen Jahren bemerken, dass es keine gute Entscheidung war, den Körper so zu überlasten, nehmen oftmals erneute Strapazen auf sich, um die Implantate wieder entfernen zu lassen. Aber neben dem Risiko des weiteren Eingriffs besteht die Frage, ob sich alle Eingriffe rückgängig machen lassen. "Narben bleiben immer, auch wenn die Implantate wieder entfernt werden! Bei vielen Operationen, wie dem Facelift oder einer Fettabsaugung, gibt es niemals ein Zurück", schließt Dr. Wetzel ab.

Was macht einen guten plastischen Chirurgen aus?

Wer wirklich den Schritt wagen möchte, aus welchen Gründen auch immer, der sollte nicht auf den Preis schauen, sondern auf die Qualität achten. Leider gibt es noch immer Anbieter mit Dumping-Preisen, nicht zuletzt auch im Ausland, die neben einer anstrengenden Reise zum Arzt auch die eigentlichen hygienischen Standards nicht erfüllen können. Das trifft selbstredend nicht für alle Anbieter zu, aber es ist wichtig, dass bei der Auswahl des Arztes der Fokus vor allem auf den nachfolgenden zu erfüllenden Eigenschaften liegt.

Daran erkennen Sie einen vertrauensvollen plastischen Chirurgen

Jeder Plastische Chirurg sollte sich auch als solcher ausweisen können. Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie verfügen über die notwendigen handwerklichen Kenntnisse. Optimalerweise befinden sich die Ärzte zur Sicherung der Fortbildung und des fachlichen Austausches in der oder anderen Fachgesellschaften, wodurch nachgewiesen wird, dass sie die notwendigen Ausbildungen auch tatsächlich durchlaufen und abgeschlossen haben.

1. Transparenz: Neben einer guten Aufklärung sollten alle Schritte und verwendeten Materialien des Eingriffes dargelegt werden. Optimalerweise hat der behandelnde Arzt eine kleine Auswahl bereits beim Erstgespräch vorliegen, welche die Chirurgie erlebbar machen. Beispielsweise Implantate zum Berühren, Haken oder andere Instrumente, die zum Einsatz kommen, aber auch ein Modell des jeweiligen Körperbereiches, um den Eingriff so gut wie möglich zu veranschaulichen. Unterstützend wirken hier auch Vorher-Nachher-Aufnahmen von Ergebnissen, die bereits durch den Arzt realisiert wurden.

2. Ehrlichkeit: Versteckte Kosten oder zu erwartende Nachbehandlungen, die vor der Operation selbst nicht bekannt waren, können nicht nur das Vertrauen in den Arzt reduzieren, sondern schüren auch mögliche Ängste. Diese behindern nicht nur den Heilungsprozess, sondern lösen auch Zweifel an der eigenen Entscheidung aus, für die es nach dem Eingriff zu spät ist.

3. Ethik: Ein guter Plastischer Chirurg arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn die Vergrößerung der Brust oder das Aufspritzen mit Eigenfett zu körperlichen Deformationen, unästhetischen Ergebnissen oder anderen Komplikationen führen würde, sollte ein guter Arzt davon abraten, anstatt aus dem Wunsch des Patienten Profit zu schlagen. Ebenso verhält es sich bei außergewöhnlichen Wünschen von Minderjährigen. OPs in diesem Alter sind beispielsweise nur dann vertretbar, wenn der vermeintliche „Makel“ nicht auf natürlichem Wege oder im Rahmen des Wachstumsprozesses verschwinden könnte.

4. Empathie: Einfühlungsvermögen ist am wichtigsten – schon weit vor dem Griff zum Skalpell. Mitunter suchen Leute den Chirurgen auf, um ein anderes Problem zu überdecken. Vermeintliche Schönheit kann aber nur wenige Probleme lösen. Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Patienten und die wahren Beweggründe erkennen Ärzte schnell, ob nicht doch ein anderes tiefgreifendes Problem hinter dem ausgesprochenen Wunsch einer "Schönheits-OP" steckt.

5. Nachbetreuung: Gute Chirurgen sorgen für eine lange Nachbetreuung und immer einen Ansprechpartner vor Ort. Derartige Probleme treten auch häufig bei Dumping-Anbietern auf, die weder das Erstgespräch persönlich abhalten noch danach eine Anlaufstelle für behandelte Patienten bieten.

6. Gründliche Anamnese: Dazu gehört nicht nur die psychologische Komponente, sondern auch die Ergründung aller gesundheitlichen Umstände, die während der Operation einen Einfluss haben könnten. Gerinnungsstörungen, Diabetes, aber auch Probleme mit vorhergegangenen Anästhesien könnten ein Risiko darstellen, dass es immer nach dem Einzelfall abzuwägen gilt. Sofern gesundheitliche Risiken zu hoch sind, sollte ein guter Mediziner immer vom "nicht lebensnotwendigen“ Eingriff abraten.

Auch wenn das vermeintliche Schönheitsideal mit der Plastischen Chirurgie leichter zu erreichen ist, bedeutet das nicht gleichsam, dass immer das perfekte Ergebnis entsteht. Große Abhängigkeit besteht zudem von der Qualität des Arztes, denn je nach Erfahrung und Aufrichtigkeit gegenüber dem Patienten lässt sich der wahre Mehrwert eines solchen Eingriffs erkennen. Unter den richtigen Voraussetzungen kann die plastische Chirurgie eine echte Chance sein, die für einen neuen und zufriedeneren Lebensabschnitt sorgen kann.