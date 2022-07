Foto auf Leinwand, selbstgemachte Deko und Co: 6 Tipps für individuelles Wohnen

Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie sich die eigenen vier Wände persönlicher gestalten lassen. Sechs der besten Tipps für eine individuelle Einrichtung im Überblick.

Das eigene Zuhause soll doch immer auch ein stückweit der Spiegel der Persönlichkeit sein. Leider machen es sehr große Einrichtungshäuser mit ihren standardisierten Möbeln nicht unbedingt immer leicht, die eigene Individualität in der Einrichtung zu zeigen und gleichzeitig das Budget für die Einrichtung im Rahmen zu halten. Dennoch gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie sich die eigenen vier Wände persönlicher gestalten lassen. Sechs der besten Tipps für eine individuelle Einrichtung:

Das Zuhause als Spiegel der Seele

"Home is where your heart is“ – so lautet ein beliebtes Sprichwort in der englischen Sprache. Allerdings ist nicht nur das Herz mit unserem zu Hause verknüpft, sondern auch unsere Persönlichkeit. , wo wir unsere Persönlichkeit wiederfinden. Gleichzeitig ist es fast unmöglich, keine persönliche Note in die Einrichtung und die Dekoration mit einfließen zu lassen.

Es ist also von Vorteil, wenn wir unsere persönlichen Einflüsse hier miteinbringen und nicht zurückhalten. Das geht über Deko, Farben, Formen, Möbel und natürlich Fotos. Dabei muss Individualität in der Wohnung nicht unbedingt teuer sein.

Lieblingsfarben und -Muster an die Wand

Sehr oft sind die Wände vor allem in Mietwohnungen generell eher in Weißtönen gehalten. Oft geht diese Farbwahl jedoch zulasten der Persönlichkeit. Mehr Individualität bringen jedoch Lieblingsfarben und -Muster an die Wand. Dabei sollte man jedoch wahllos, sondern mit System vorgehen. Denn die Wahl der Farbtöne kann sich . Bei kleineren Räumen sollten die Farben weniger kräftig, sondern eher gedeckt sein. Hier empfiehlt es sich zudem nicht direkt den ganzen Raum in der Farbe zu streichen. Ansonsten könnte alles etwas überladen wirken. Bei größeren Räumen sind kräftigere oder sogar dunklere Farben kein Problem. Sie können sich sogar positiv auf das Raumklima auswirken. Farbige, Formen oder Muster an den Wänden können zusätzliche Akzente bringen.

Individualität durch Fotoideen

Was könnte mehr Individualität und Persönlichkeit in einer Wohnung ausstrahlen als persönliche Fotos? Idealerweise bringt man die Bilder in Form einer Fotowand an einer prominenten Stelle der Wohnung oder des Hauses an. Die klassische Möglichkeit ist es dabei die Fotos auszudrucken, einzurahmen und sie aufzuhängen. Besonders edel wirken jedoch . So lassen sich besondere Momente sehr kunstvoll an der Fotowand in Szene setzen. Die Leinwand schafft es die Farben brillant widerzugeben. Details werden haarscharf. Es lassen sich Fotos auf Leinwand auch mit gerahmten Bildern zu einer kreativen Fotowand kombinieren.

Möbel mit Geschichte wählen

Wer heutzutage in ein Möbelhaus geht, findet häufig sehr viel Gleiches. Individualität ist hier ein Fremdwort. Deutlich günstiger sind Möbel mit Geschichte aus zweiter Hand. :

Sie sind oft günstiger als vergleichbare neue Möbel.

Sie sind oft qualitativ hochwertiger.

Sie bieten möglicherweise Designs, die heute gar nicht mehr auf dem Markt erhältlich sind.

Sie sind besser für die Umwelt, wenn du gebrauchten Sachen ein neues Leben gibst. Außerdem entsteht weniger Verpackungsmüll.

Second-Hand-Möbel findet man beispielsweise im Internet auf den einschlägigen Kleinanzeigenportalen, auf Flohmärkten, in Möbelbörsen oder Antiquitätenläden. Letztere sind jedoch oft etwas teurer.

DIY-Deko für die vier Wände

Wer selbst bei der Dekoration Hand anlegt und kreativ wird, bringt ein großes Stück Individualität in die eigenen vier Wände mit ein. Wie das am Ende aussieht, hängt natürlich von den eigenen Vorlieben und handwerklichen Fähigkeiten ab. Wie wäre es beispielsweise mit einem selbstgemalten Gemälde für das Wohnzimmer? Upgecycelte Möbelstücke liegen aktuell ebenfalls sehr im Trend und verleihen der Wohnung Charakter. Der Vorteil hier ist ebenfalls, dass die selbstgemachten Deko-Gegenstände deutlich günstiger sind.

Ordnung in der Wohnung – Ordnung im Kopf

Das Zuhause soll doch immer ordentlich sein. Doch in den meisten Fällen mangelt es an Stauraum. Haben alle Dinge ihren festen Platz in der Wohnung oder im Haus, kann die Persönlichkeit der Bewohner viel besser durchkommen. Schränke, Kommoden oder passende Einbaumöbel können hier bereits eine Menge Raum schaffen. Hier sollte man jedoch zusätzliche Ordnung reinbringen durch spezielle Organizer oder Aufbewahrungsboxen. Ist die Wohnung unordentlich wirkt es meist automatisch ungemütlich. Das Zuhause soll aber doch ein Ort des Rückzugs und der Erholung sein.

Gemütlichkeit durch Polster und Textilien

Sitzen und liegen sind unsere Lieblingsbeschäftigungen in den eigenen vier Wänden nicht zu kurz kommen. Deshalb sollten genügend Sitzmöglichkeiten in Form von Couches und Sesseln vorhanden sein. Generell sorgen Polstermöbel für eine gemütliche Atmosphäre. Gleiches gilt für Wohntextilien, wie zum Beispiel Teppiche, Gardinen oder kuschlige Kissen. Vieles davon lässt sich unter anderem mit persönlichen Motiven ebenfalls individuell gestalten, um der Wohnung mehr Charakter zu verleihen.

Gemütlichkeit ist wohl das wichtigste zu Hause. © unsplash.com, Calvin Hanson

Fazit

Mit einfachen Mitteln lässt sich das eigene Zuhause persönlicher gestalten. Von der Lieblingsfarbe über persönliche Fotos können bereits kleine Veränderungen eine große Wirkung zeigen. Selbstgebasteltes und Gebrauchtes sorgen für Charme in der Einrichtung. Dennoch sollte bei all der Individualität stets eine gewisse Ordnung eingehalten werden. Die gehört nämlich genauso zur Wohlfühl-Atmosphäre wie gemütliche Polstermöbel und Wohntextilien.