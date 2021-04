Exklusiv jetzt für nur 1.599 statt 2.199 Euro, faltbares E-Bike von Jeep!

Das Jeep Fold E-Bike FR 7020 bietet Ihnen eine völlig neue Form der Mobilität: Im Handumdrehen zusammenklappen und tragen wie einen Koffer - einfach und komfortabel.

Das eignet sich als Kompaktrad besonders im Stadtverkehr oder auf Camping-Reisen, da es sich platzsparend in jedem Kofferraum unterbringen lässt. Exklusiv erhalten Sie das faltbare E-Bike von Jeep jetzt für nur 1599 statt 2199 Euro.

Wenn Sie ein hochwertiges, leistungsstarkes, stylisches Faltrad suchen, kommen Sie am Jeep Fold E-Bike FR 7020 nicht vorbei. Dank des integrierten 360 Wattstunden Akkus aus dem Hause Samsung punktet das Elektrofahrrad mit einer ordentlichen Reichweite von bis zu 110 Kilometer. Der Heckmotor fügt sich dabei elegant in das Design des Aluminiumrahmens ein. Die Aluminumfedergabel sowie die 20 Zoll Laufräder FAT Style sorgen darüber hinaus für Fahrkomfort auf höchstem Niveau.

Jeep Fold E-Bike FR 7020 im AZ-Deal:



Mehrfach prämiert!



Klappmechanismus

Kompakte Aufbewahrung und Transport

Xiongda Heckmotor: 250 Watt, harmonische Unterstützung

Integrierter Samsung Akku: 360 Wattstunden, Reichweite bis zu 110 Kilometer

Akku diebstahlsicher im Rahmen integriert und separat aufladbar

Alu-Rahmen und Alu-Federgabel

Shimano 7-Gang-Kettenschaltung

Scheibenbremsen vorne und hinten

20 Zoll Laufräder FAT-Style

Gewicht: 26,8 Kilogramm

Komplette Ausstattung nach STVZO

Direkt losradeln: 99 Prozent vormontiert

Unisex

Top-Ausstattung zum Top-Preis

Das praktische ist die perfekte Lösung für Jedermann. Nicht nur als sportiver Fahrer können Sie sich auch bei längeren Strecken auf die Unterstützung des Xiongda 250 Watt Motors freuen. Dieser bietet Ihnen ein Drehmoment von 40 Newtonmeter und bezwingt somit auch steile Berge. Per Daumenschalter können bequem die verschiedenen Unterstützungsstufen ausgewählt werden. Durch den tiefen Schwerpunkt fährt das Rad stets sicher und spurstabil. Ein zusätzliches Plus an Sicherheit bieten die Scheibenbremsen, die Sie auch bei rasanten, alpinen Abfahrten immer schnell und zuverlässig zum Stehen bringen.

Das Jeep Fold E-Bike FR 7020 mit praktischem Klappmechanismus. © Focus/Jeep

Die Funktionalität der mechanischen Shimano 7-Gang-Kettenschaltung ist unerreicht und garantiert eine simple, intuitive Bedienung. Mit dem LCD-Display haben Sie immer alles im Blick: Akkuladestand, ausgewählte Unterstützungsstufe, Uhrzeit, Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke und Gesamtanzahl der gefahrenen Kilometer. Das E-Bike ist ratzfatz handlich zusammengeklappt und eignet sich daher perfekt für Pendler, Camper und alle Fahrradbegeisterten in allen Altersgruppen.

E-Bikes vom Outdoor-Pionier Jeep

Seit 1941 ist die Marke ein Symbol für Freiheit und Leistungsfähigkeit, entwickelt für Spitzenleistung unter rauen Bedingungen. Die Produkte der Marke Jeep sind für ein grenzenloses Leben geschaffen.

Sie sind authentisch, enthusiastisch und immer bereit, der Welt zu begegnen, mit den Füßen fest auf der Straße, im Schlamm oder auf dem höchsten Berggipfel - und deshalb wurden Jeep E-Bikes entwickelt. Um das Beste aus Ihrem Wunsch zu machen, die Welt, um Sie herum zu erkunden und zu erleben.