Einrichtung eines Hauswirtschaftsraums: So ist alles praktisch verstaut

Gut organisiert und platzsparend ist hier alles zur Hand, was man für Wäsche und Co. benötigt. Der Hauswirtschaftsraum (kurz: HWR) ist häufig ein gut gehütetes Geheimnis, was die Arbeiten wortwörtlich im Hintergrund erleichtert. Damit alles schnell zur Hand ist, muss der HWR jedoch gut geplant und eingerichtet sein. Tipps dazu gibt es hier.

Ab welcher Wohnraumgröße lohnt sich der Hauswirtschaftsraum?

Ein eigener Raum zur Aufbewahrung von Putzeimer, Bügelstation, Waschmaschine, Trockner, Putzutensilien, Staubsauger und Co. lohnt sich für jede Wohnraumgröße. Voraussetzung dafür ist natürlich der ausreichende Platz.

Der Trend beim Wohnen geht seit Jahren zu mehr Offenheit. Die klassische Raumaufteilung in Wohnzimmer und Küche gibt es immer seltener. Häufig gehen Wohn- und Essbereich fließend ineinander über. Diese vermeintliche Leichtigkeit hat jedoch einen Nachteil: Alles, was irgendwo herumliegt, ist sichtbar. Der abgestellte Staubsauger vor der Couch, die riesige Waschmaschine in der offenen Küche, das Bügelbrett am Esstisch – all das kann die Gemütlichkeit rasant zunichtemachen. Für mehr Organisation und Struktur sorgt der Hauswirtschaftsraum.

Was kann alles in den Hauswirtschaftsraum?

In den Hauswirtschaftsraum kann alles, was für die Hausarbeit notwendig ist. Neben Waschmaschine und Trockner gehören auch das Bügelbrett oder die dazu. Gerade Letztere braucht häufig viel Platz und wirkt durch ihren Aufbau im Wohnbereich störend. Im HWR verschwindet sie gekonnt und ermöglicht die Erledigung der Bügelwäsche im Hintergrund. Falls Platz ist, sind auch zusätzliche Kühl- und Gefrierkombinationen gut im Hauswirtschaftsraum aufgehoben.

Um alles übersichtlich und strukturiert zu verstauen, sind Schränke und verschiedene Regale sinnvoll. Verfügen sie über variable Höhen, lassen sich kleine und große Utensilien ganz flexibel unterbringen.

Hauswirtschaftsraum kann auch Vorratskammer sein

Ein Hauswirtschaftsraum ist nicht nur eine gute Abstellfläche für E-Geräte und Putzutensilien. Er kann auch als (erweiterte) Speisekammer oder Sammelstelle für Leergut und Getränke genutzt werden. Die Bundesregierung empfiehlt, dass ein Depot für 10 Tage anlegt. Dazu gehören 3,5 kg Getreide, 2,6 kg Milcherzeugnisse, 2,5 kg Nüsse und Obst, 20 Liter Getränke, 4 kg Gemüse und Hülsenfrüchte (am besten in Konserven). In einer normalen Küche haben solche Massen kaum Platz. Im Hauswirtschaftsraum können sie hingegen gut organisiert und sicher verwahrt werden.

Planung des Hauswirtschaftsraums: So wird der Platz optimal genutzt

Um alle gewünschten Sachen im HWR verstauen zu können, ist kluge Planung gefragt. Der Raum sollte funktionsgerecht und ergonomisch gestaltet werden. Ideal ist eine Größe von 6 m² bis 15 m². Um lange Wege zu vermeiden, ist die Nähe zur Küche und zur Eingangstür hilfreich. So sind die Einkäufe schnell verstaut und der Zugriff auf die Lebensmittel jederzeit rasch möglich.

Die ergonomische Komponente ist bei der Einrichtung nicht zu unterschätzen. Trockner und Waschmaschine sollten etwa erhöht eingebaut sein. So lässt sich die Wäsche rückenschonend ein- und ausräumen. Durch den Einbau von Auszugsschränken sind Waschmittel und Co. gut verstaut und dennoch mit einer leichten Bewegung griffbereit. Durch die Organisation des Waschzubehörs im Schrank fällt auch der Überblick leichter, denn auf einen Blick sind alle noch verfügbaren Flaschen, Tabs und Co. zu sehen.

Damit der Platz im Raum bestmöglich genutzt wird, sind deckenhohe Schränke ideal. Hier verschwinden auch sperrige Utensilien blitzschnell. Regalsysteme sind für die Verwahrung von Vorräten besonders praktisch. Auch die Integration einer Arbeitsplatte sinnvoll. Sie dient als zusätzliche Stell- und Arbeitsfläche und ist vor allem beim Wäschesortieren hilfreich.

Bügelbrett und Co. verbreiten oft Chaos im Wohnbereich. Im Hauswirtschaftsraum lässt sich alles gut versteckt verstauen. © Pixabay.com © Michael_o79 CCO Public Domain

Tipps für eine multifunktionale Nutzung des HWR

Damit die Freude am Hauswirtschaftsraum lange währt, ist eine clevere Planung von Anfang an hilfreich. Meist herrscht im Inneren ein feuchtes Klima, vor allem, wenn Waschmaschine und Trockner laufen. Viel verbautes Holz würde die Luftfeuchtigkeit nicht gut überstehen, denn das Naturmaterial quillt dadurch auf. Besser geeignet sind deshalb Fliesen an den Wänden und auf dem Boden. Sie lassen sich noch dazu leichter reinigen, wenn vielleicht doch einmal etwas Waschmittel auf dem Boden landet oder Reinigungsmittel auslaufen. Die Fliesen sollten möglichst großflächig sein, um viele Fugen zu vermeiden. So lässt sich alles noch leichter reinigen.

Für die Belüftung ist ein Fenster empfehlenswert. Falls dies durch die Bauweise nicht möglich ist, sollte eine externe Lüftung integriert werden. Das Fenster dient zugleich als natürliche Lichtquelle, was vor allem bei Bügelarbeiten von Vorteil ist und Strom spart.

Das Herzstück eines jeden Hauswirtschaftsraums sind die richtigen Anschlüsse. Strom und Wasser sollten unbedingt in ausreichender Zahl vorhanden sein. Wer den HWR in einer neuen Immobilie plant, kann sich mit dem Grundriss grob einzeichnen, wo Waschmaschine und Co. positioniert werden sollen und die Steckdosen an den richtigen Platz verlegen lassen. Sinnvoll sind zwei bis drei Steckdosen zusätzlich, um später weitere Geräte anschließen zu können.

Bei der farblichen Gestaltung sind im Hauswirtschaftsraum keine Grenzen gesetzt, allerdings hat sich Weiß als beste Option bewiesen. Sie vergrößert den Raum nicht nur optisch, sondern sorgt auch für ein behagliches Gefühl und klares Bild. Wer sich ein paar Farbtupfer wünscht, kann sie im Handumdrehen mit kreativen Wand- oder Schrankgestaltungen schaffen.

Tipp für Haustierbesitzer

Millionen Deutsche haben einen vierbeinigen Weggefährten. Der Hauswirtschaftsraum eignet sich auch als kleine Badestelle für die Fellnasen. Kommen sie verdreckt von draußen hinein, können sie mit einer kleinen Wanne oder Dusche im HWR zunächst gesäubert werden, bevor sie den Wohnbereich betreten.